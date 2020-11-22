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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili yeni açıklama: İlave tedbirler gelebilir

22.11.2020 14:32 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili yeni açıklama: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Belki ilave tedbirler almak durumu ile karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Cumhur İttifakı'nın gidişinden gayet memnun olduğunu belirterek "Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla bir arada olamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri’ne canlı yayına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Milletimiz tamam diye ifade ettiğimiz kurallara hassasiyetle uyarsa birkaç hafta içeresinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi halde belki ilave tedbirler almak durumu ile karşı karşıya kalabiliriz.

Türkiye kendi iradesini siyasetine sahaya yansıttıkça rahatsızlıkların ve tepkilerin dozu da arttı. Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi içerideki maşalarını kullanarak sinsi oyunlarla tehditle tecritle teslim alabileceklerini sananların heveslerini hep kursaklarında bıraktık.

Sokakları karıştırmaya çalıştılar ihanetlerini gözlerinin önüne serdik. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi sınırlarımızı taciz etmeyi denediler başlarını ezdik.

Ne yaparsak yapalım demokrasiden hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktan vazgeçmedik. Şimdi bu süreci yeni hukuk ve ekonomi reformları ile daha da ileriye taşıyacak bir atılım başlatıyoruz. Biz bugüne kadar sadece Allah'tan yardım bekledik. Milletimize güvendik. Doğru bildiğimiz yolda yürüdük.

Biz Türkiye’nin bölgesel ve küresel düzeyinde her çıkarını savunurken samimiydik. Biz attığımız her adımda samimiydik. Cumhur ittifakını kurarken de samimiydik.

Biz 18 yıldır olduğu gibi bugün de yarında milletimizin hizmetkarlığını yapmayı bugün de yarın da devam edeceğiz.

Cumhur İttifakı'nın gidişinden de gayet memnunum. Son günlerde yeni bir fitne ateşi yakıldığını görüyorum. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri cumhurbaşkanıyla, hükümetimizle ilişkili hale getirelemez.

Teröre bulaşmış, terörle kol kola yürüyenler hiçbir zaman bizim ne yanımızda ne dirsek teması altında olduğumuz kişiler olamaz.

Yasin Börülerimizin ölümüne neden olamaz. Kobani katlimanına neden olanlar hiçbir zaman AK Parti'nin yanında yer alamaz.

Biz Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan, eylemleri organize edenlerin savunucusu olmadık.

Onların savunuculuğuna girenler, artık kusura bakmasınlar. AK Parti hiçbir zaman onları savunmamıştır. Biz Diyarbakır'da öldürülen Yasin Börü kardeşlerimizin yanındayız.

Tüm Asya ve Afrika coğrafyası ile çok büyük işbirliği potansiyeli olduğunu da biliyoruz. Bizim hiç bir ülkenin hakkıyla, hukukuyla hele hele toprak bütünlüğüyle sorunumuz yoktur.

Ayrıntılar geliyor...

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