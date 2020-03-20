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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'koronavirüs' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 23:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele için ses kaydı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'koronavirüs' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Buradan tüm vatandaşlarıma şu sesli mesajı iletmek istiyorum:

Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz.

Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız.

İbadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim.


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs

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