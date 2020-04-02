Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sağlık altyapısının, personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkanları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, "Sağlık altyapımızın gücüyle, koronavirüse karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"HİÇBİR TEHDİT BİZİ HEDEFLERİMİZDEN ASLA VAZGEÇİREMEZ"

Paylaşımda yer alan grafikte, "Türkiye Sağlık Altyapısında Daha Güçlü Olacak" başlığı ve "Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşlerimizden daha güçlü değildir. Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit bizi hedeflerimizden asla vazgeçiremez." ifadeleriyle, şu bilgiler yer aldı:

"Sağlık altyapımız, personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım yatağı açısından diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır.

Hastanelerimiz ile diğer sağlık birimlerimize, 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N-95 maske, bir milyonun üzerinde koruyucu tulum, 181 binin üzerinde koruyucu gözlük dağıttık. Bu malzemelerin üretimlerini daha da artırma imkanına sahibiz.