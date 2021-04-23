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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Kardeşiniz olarak ricam şudur...

23.04.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamlıca Camii'nde cuma namazının ardından cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine uyulmasını istedi. ''Hala sıkıntıları yaşıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Temennimiz odur ki rabbim bizi bu musibetten kurtulmayı nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Kardeşiniz olarak ricam şudur...

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geçti.

Erdoğan cuma namazının ardından cemaattekilere seslendi.

Erdoğan, "Çok farklı günlerden geçiyoruz koronavirüs salgınından bir çok yakınımızı kaybettik. Ümmeti Muhammet'in çok sıkıntılı olduğu ayları geride bıraktık, hala sıkıntıları yaşıyoruz. Aynı şekilde bütün dünya yaşıyor. Bir kardeşiniz olarak ricam şudur; aldığımız kararların tedbirlerin tek sebebi ülkemizi yönetiyorsak bu belayı nasıl def ederiz bunun için. Temennimiz odur ki rabbim bizi bu musibetten kurtulmayı nasip eylesin. Bu vesileyle bu belaya kapılanlardan şu ana kadar ebediyete uğurladığımız herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ay içinde Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indiği bir ay. İnşallah Kadir gecesini de o coşkuyla yaşayacağız" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan

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