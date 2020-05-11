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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 23:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele ile ilgili yapılan adımlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Küresel Koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Küresel Koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandığı paylaşımı şu şekilde:


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