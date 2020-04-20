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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 22:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının üstesinden 83 milyon hep birlikte hareket ederek gelinebileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutmayınız, bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan iletisinde, Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini 4 ana başlık etrafında hayata geçirdiğine dikkati çekerek, yapılan çalışmaların bilgisinin yer aldığı görsele yer verdi.


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