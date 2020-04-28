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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele ve normalleşme açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2020 14:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında"Neticeye yaklaşıyoruz, bir müddet daha dişimizi sıkacağız." dedi. Erdoğan, hayatın normale dönmesi konusunda ise, "Takvimi biraz daha olgunlaştırdığımızda paylaşacağız" şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele ve normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla düzenlenen AK Parti MYK toplantısında koronavirüsle mücadele ve normalleşme konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyadaki değişimin Türkiye açısından yeni ve büyük fırsat penceresi olduğunu belirten Erdoğan, ''Bir müddet daha dişimizi sıkacağız güzel günlere de kavuşacağız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hep birlikte sabrettik ve neticeye doğru yaklaşıyoruz. Tedbirleri tavizsiz uygulamamız gerekiyor. Gereken iradeyi gösterip tarihi fırsatı değerlendireceğiz'' açıklamasında da bulundu.

NORMALLEŞME KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

''Salgın tedbirlerini, belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça inşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır. Normalleşme takvimini olgunlaştığında paylaşacağız. Önümüzdeki dönemde en büyük gücümüz olan milletimizin gönlündeki mümtaz yerimizi daha güçlendirmenin gayreti içinde olacağız. Bu sıkıntılı dönemde, tedbirlere riayet ederek bize destek veren, 83 milyon vatandaşımızın her birine, şükranlarımı sunuyorum''

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