Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik BM teması! Genel Sekreter Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi. (DHA)

