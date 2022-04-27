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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik BM teması! Genel Sekreter Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik BM teması! Genel Sekreter Guterres ile görüştü

27.04.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik BM teması! Genel Sekreter Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi. (DHA)

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