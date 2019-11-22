Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

Erdoğan'ın açıklamaları:
İzmir'de yüzde 39'luk bir oy oranı elde etmemizi sağlayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Getirmek istediğimiz hizmetler için bu oran yeterli olmadı.
Bugünlere sürekli kendimizi yenileyerek geldik. Herkes rehavete kapılsa bile bizim buna hakkımız yoktur. Bizim böyle bir lüksümüz olamaz. Herkes kızsa, darılsa bile biz bu şekilde asla davranamayız. Siyaseti ikbal kapısı değil, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimize hizmet vesilesi olarak görüyoruz.
Bu hareketi günlük siyasetin kavramlarına hapsetmeye çalışanlar her defasında hayal kırıklığı yaşadılar. AK Parti'yi geçmişin kalıpları ile tanımlamaya çalışanlar daima yanıldılar, hüsrana uğradılar. Bizim gözümüzde tüm makamlar, ünvanlar geçicidir, fanidir.
PARLAMENTODAKİ GERGİNLİK
Bu CHP bunların farkında değil. Bunlar özellikle lafı geldiğinde hanım kardeşlerime saygı gösterdiklerini söylerler, yalan. Parlementoda grup başkanvekilimiz Özlem kardeşimize ne yaptıklarını izlediniz değil mi? Gördünüz değil mi? İfadeye bak, "Ulan. Şu kadını susturun."
Buradan sesleniyorum. Acaba bir bayana "Ulan şu kadını susturun" diye bir ifade kullanılabilir mi? Bunu kullanarak ben ne dedim. Bunlar edepsiz, ahlaksız. Bu ifadeyi kullanacak kadar edepsiz, ahlaksız. Bunlar, bu parlamentoda 50 civarında hanım milletvekili olan AK Parti'nin bu duruşunu hazmedemiyorlar. Bunlara göre kadın ne olmalı? Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı. Bahçıvan, tarlada bahçede domates toplasın, biber toplasın, böyle olmalı. Bunlar karşılarında hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Bunların içinde mühendis arkadaşlarımız var, doktor arkadaşlarımız var, hazmedemiyorlar. Onlar istese de istemese de AK Parti'nin kadınları bunları aşa aşa iktidara yürüyorlar.
TERÖRLE MÜCADELE
Teröristler artık kaçacak delik arıyorlar. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. İşte İzmir, size sesleniyorum. Suriye'de ne oldu? Barış Pınarı Harekatı ile bizim sınırlarımızı taciz eden o teröristlere haddini bildirdik mi? Terör koridorunu yapamadılar. Bay Kemal, 'Bizim Suriye'de ne işimiz var?' dedi. Bay Kemal, bizim Suriye'de işimiz var da veya yok da senin oralarda ne işin var? Bütün bunları söylerken ne yazık ki, bakıyorsun, PYD/YPG bu örgütlerle Bay Kemal iş tutuyor. Parlementodaki HDP, PKK'nın desteği ile orada değil mi? Onlarla beraber Ankara'dan İstanbul'a niye yürüyorsun?
Son günlerde bir şey tutturdu, güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. 'Böyle bir görüşme olmadı' dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Sana İzmir'den sesleniyorum. Eğer yiğitsen, ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Acaba sen Genel Başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat etmediğin takdirde CHP Genel Başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git.