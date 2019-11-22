HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2019 15:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir İl Başkanlığı'nda vatandaşlara seslendi. Erdoğan, gündeme bomba gibi düşen 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında, "Son günlerde bir şey tutturdu, güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Böyle bir görüşme olmadı dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

Erdoğan'ın açıklamaları:

İzmir'de yüzde 39'luk bir oy oranı elde etmemizi sağlayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Getirmek istediğimiz hizmetler için bu oran yeterli olmadı.

Bugünlere sürekli kendimizi yenileyerek geldik. Herkes rehavete kapılsa bile bizim buna hakkımız yoktur. Bizim böyle bir lüksümüz olamaz. Herkes kızsa, darılsa bile biz bu şekilde asla davranamayız. Siyaseti ikbal kapısı değil, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimize hizmet vesilesi olarak görüyoruz.

Bu hareketi günlük siyasetin kavramlarına hapsetmeye çalışanlar her defasında hayal kırıklığı yaşadılar. AK Parti'yi geçmişin kalıpları ile tanımlamaya çalışanlar daima yanıldılar, hüsrana uğradılar. Bizim gözümüzde tüm makamlar, ünvanlar geçicidir, fanidir.

PARLAMENTODAKİ GERGİNLİK

Bu CHP bunların farkında değil. Bunlar özellikle lafı geldiğinde hanım kardeşlerime saygı gösterdiklerini söylerler, yalan. Parlementoda grup başkanvekilimiz Özlem kardeşimize ne yaptıklarını izlediniz değil mi? Gördünüz değil mi? İfadeye bak, "Ulan. Şu kadını susturun."

Buradan sesleniyorum. Acaba bir bayana "Ulan şu kadını susturun" diye bir ifade kullanılabilir mi? Bunu kullanarak ben ne dedim. Bunlar edepsiz, ahlaksız. Bu ifadeyi kullanacak kadar edepsiz, ahlaksız. Bunlar, bu parlamentoda 50 civarında hanım milletvekili olan AK Parti'nin bu duruşunu hazmedemiyorlar. Bunlara göre kadın ne olmalı? Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı. Bahçıvan, tarlada bahçede domates toplasın, biber toplasın, böyle olmalı. Bunlar karşılarında hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Bunların içinde mühendis arkadaşlarımız var, doktor arkadaşlarımız var, hazmedemiyorlar. Onlar istese de istemese de AK Parti'nin kadınları bunları aşa aşa iktidara yürüyorlar.

TERÖRLE MÜCADELE

Teröristler artık kaçacak delik arıyorlar. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. İşte İzmir, size sesleniyorum. Suriye'de ne oldu? Barış Pınarı Harekatı ile bizim sınırlarımızı taciz eden o teröristlere haddini bildirdik mi? Terör koridorunu yapamadılar. Bay Kemal, 'Bizim Suriye'de ne işimiz var?' dedi. Bay Kemal, bizim Suriye'de işimiz var da veya yok da senin oralarda ne işin var? Bütün bunları söylerken ne yazık ki, bakıyorsun, PYD/YPG bu örgütlerle Bay Kemal iş tutuyor. Parlementodaki HDP, PKK'nın desteği ile orada değil mi? Onlarla beraber Ankara'dan İstanbul'a niye yürüyorsun?

KÜLLİYE'DE GÖRÜŞME İDDİASI

Son günlerde bir şey tutturdu, güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. 'Böyle bir görüşme olmadı' dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Sana İzmir'den sesleniyorum. Eğer yiğitsen, ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Acaba sen Genel Başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat etmediğin takdirde CHP Genel Başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git.

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildiDoğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi
CHP tartışılan düzenlemeyi AYM'ye götürüyorCHP tartışılan düzenlemeyi AYM'ye götürüyor
CHP ‘Cumhuriyet Halk Fırkası’ zihniyetini ortaya koyduCHP ‘Cumhuriyet Halk Fırkası’ zihniyetini ortaya koydu
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan izmir

En Çok Okunan Haberler

ABD kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

ABD kıyaslaması olay oldu: Yine şimdi bana yandaş dersiniz

Ninesinin sandığında buldu!

Ninesinin sandığında buldu!

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Vedat Muriqi'ye transfer teklif

Vedat Muriqi'ye transfer teklif

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Diğer Haberler
CHP, termik santral düzenlemesini Anayasa Mahkemesine götürecek

CHP tartışılan düzenlemeyi AYM'ye götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Bakan Dönmez’den 'KKTC’ye doğalgaz ve elektrik' açıklaması

Bakan Dönmez’den 'KKTC’ye doğalgaz ve elektrik' açıklaması

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Tarım Orman Şurası'nda dikkat çeken kare! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek not aldı

Dikkat çeken kare! Tek tek not aldı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.