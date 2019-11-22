Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

Erdoğan'ın açıklamaları:

İzmir'de yüzde 39'luk bir oy oranı elde etmemizi sağlayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Getirmek istediğimiz hizmetler için bu oran yeterli olmadı.

Bugünlere sürekli kendimizi yenileyerek geldik. Herkes rehavete kapılsa bile bizim buna hakkımız yoktur. Bizim böyle bir lüksümüz olamaz. Herkes kızsa, darılsa bile biz bu şekilde asla davranamayız. Siyaseti ikbal kapısı değil, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimize hizmet vesilesi olarak görüyoruz.

Bu hareketi günlük siyasetin kavramlarına hapsetmeye çalışanlar her defasında hayal kırıklığı yaşadılar. AK Parti'yi geçmişin kalıpları ile tanımlamaya çalışanlar daima yanıldılar, hüsrana uğradılar. Bizim gözümüzde tüm makamlar, ünvanlar geçicidir, fanidir.

PARLAMENTODAKİ GERGİNLİK



Bu CHP bunların farkında değil. Bunlar özellikle lafı geldiğinde hanım kardeşlerime saygı gösterdiklerini söylerler, yalan. Parlementoda grup başkanvekilimiz Özlem kardeşimize ne yaptıklarını izlediniz değil mi? Gördünüz değil mi? İfadeye bak, "Ulan. Şu kadını susturun."