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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı öncesi koronavirüs uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 12:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm milletin Kurban Bayramı'nı kutlarken "Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı öncesi koronavirüs uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Erdoğan ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu:

"Her şeyden önce tüm milletimin, İslam dünyasının Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Birlik ve beraberliğin müjdecisidir.
İnsanlığın sıkıntı yaşadığı böyle bir dönemde Kurban Bayramımız da buna vesile teşkil edecektir. Aynı zamanda kurbanla beraber fakir fukara, dar gelirli, yoksul kurbanlarımızın etiyle de evler şenlenecektir.

KORONAVİRÜS UYARISI

Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki, aynı zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde. Ben bu vesile ile tüm milletimin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Ama Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum. Özellikle temizlik, maske, mesafeye çok dikkat edeceğiz. Limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım."


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