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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj

21.05.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Küresel Sağlık Zirvesi'ne gönderdiği video mesaj yayınlandı. Erdoğan, "Türkiye olarak bugüne kadar elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı hazır olur olmaz vatandaşlarımızla beraber inşallah tüm insanlığın istifadesine sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Koronavirüs salgını dünyada en büyük mutluluğun sağlık olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye olarak bu anlayışla salgının ilk günlerinden itibaren elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla beraber dost ve kardeş ülkeler için de seferber ettik. Temel sağlık ekipmanları ve araçlarının hızlı bir şekilde geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtılmasını sağladık. 158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yerli solunum cihazları da dahil muhtelif kalemde tıbbi cihaz ve ekipmanı gönderdik.

Gelişmekte olan bazı ülkelerin üretim kapasitelerini güçlendirmek için kişisel koruyucu malzeme üretilmesine yönelik eğitim programları düzenledik. Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına özel önem verdik. Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyon sığınmacının sağlık hizmetlerine erişimini kesintisiz sürdürdük.

"27 MİLYONDAN FAZLA AŞILAMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bugün itibarıyla 12 milyonu ikinci doz olmak üzere toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik. Yerli aşı üretim çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Öte yandan aşıya erişim konusunda küresel ölçekte ciddi adaletsizlikler yaşandığını görüyoruz.

"YERLİ AŞIMIZI HAZIR OLUR OLMAZ TÜM İNSANLIĞIN İSTİFADESİNE SUNACAĞIZ"

Dünya genelinde şimdiye kadar tatbik edilen aşıların yüzde 80'i yüksek veya üst-orta gelirli ülkelerce kullanıldı. Gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu en az bir doz aşılanmışken, Sahra Altı Afrika'da bu oran yüzde 1'i dahi bulmadı. Benzer vahim tablolar dünyanın 100'e yakın ülkesinde de yaşanıyor.

Türkiye olarak bugüne kadar elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı hazır olur olmaz vatandaşlarımızla beraber inşallah tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Çok taraflı finansal kuruluşların ve girişimlerin aşıya adil erişim konusundaki çabalarını destekliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan

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