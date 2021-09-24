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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kürt sorunu' açıklaması: Çözdük, aştık, bitirdik

24.09.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP ve HDP'nin karşılıklı açıklamalarıyla yeniden gündeme getirdiği 'Kürt sorunu' için böyle bir meselenin olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kürt sorunu' açıklaması: Çözdük, aştık, bitirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nın çıkışıyla başlayan 'Kürt sorunu' tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan çarpıcı mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun. Bu konuyla eğer biz meşgul olursak yazık olur. Yani İmralı mıdır, değil midir, onların sorunu. Varsın onlar bu şekilde yola devam etsinler; yani HDP midir, şu mudur, bu mudur… Biz diyoruz ki bu ülkede şu anda Cumhur İttifakı bu işin tek çözüm noktasıdır ve Cumhur İttifakı olarak da biz bu çözümün mücadelesini sürdürüyoruz. Çünkü bizim şu anda kitabımızda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var ve bununla da bu yolda devam ediyoruz" dedi.

ERDOĞAN: BİZ BU İŞİ ÇOKTAN ÇÖZDÜK

Erdoğan açıklamasının devamında "'Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur…' Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik. Eğer birliğe, beraberliğe, kardeşliğe inananlar varsa buyursunlar hep beraber yola devam edelim." ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt meselesini HDP ile çözeriz" sözleri sonrası HDP'nin İmralı'yı adres göstermesi tartışma yaratırken, Selahattin Demirtaş TBMM'yi işaret etmişti. Kılıçdaroğlu da bu yönde bir açıklama yaparak "Kürt sorununu HDP çözer" diyerek muhatap olarak asla İmralı'yı almayacaklarını belirtmişti.

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Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaş CHP HDP Halkların Demokratik Partisi
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