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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurullarda yeni görev dağılımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 07:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullarda yeni görev dağılımına gitti. Erdoğan, eski bakan Nihat Zeybekci'yi Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine, İskender Pala'yı ise Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurullarda yeni görev dağılımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Politikaları ile Ekonomi Politikaları kurulları toplantılarına başkanlık etti.

Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine Nihat Zeybekci'yi, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine İskender Pala'yı getirdi.

Toplantılarda, kurul üyelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Nihat Zeybekci İskender Pala

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne gerek var ki hepsini tek başına yapabilecek kapasitede bir DUNYA LİDERİMİZ var. bence görevden geri almali onları.
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