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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Irak'taki saldırıya ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.01.2019 18:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı teşkilat toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız kalktı ve hepsi dağılmak zorunda kaldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Irak'taki saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Ne söyleyeceğimi biliyorsunuz, 'Zalimler için yaşasın cehennem'.

Cumhuriyetle birlikte kurulduk diyenler yerlerde sürünüyor. Atatürk'le birlikte kurulduk diyenler yerlerde sürünüyor. Çünkü Atatürk'ü en çok onlar sömürdü. Zaten sağ olsa ilk önce onlardan hesap sorardı.

Irak'ta yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız kalktı. Artık onları inlerinde vuracağız.

Dindarların böyle bir şey yapması mümkün mü? Dindarlar böyle bir şey yapamaz. Biz peygamberimizin özellikle hayvanlara karşı tutumundan nasibini almışız.

Gaziantep'ten Ankara'ya sesleniyorum: Aman ha oylarınıza dikkat. Oylarınızı kime vereceğinizi iyi bilin.

AK Parti'nin tökezlemesi demek Türkiye'nin sarsılması demektir.

İnşallah pazara kadar değil, mezara kadar bir ittifakı sürdürürüz.

Ayrıntılar geliyor…

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