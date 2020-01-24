Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

'LİBYA'DAKİ KRİZİ SONLANDIRMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ' Son 9 yıldır Suriye'de devam eden çatışmalardan komşu ülkelerin haricinde Avrupa da etkilenmiştir. Libya sorununa çözüm bulunmazsa tüm Akdeniz havzası etkilenecektir. Putin ile yaptığımız ateşkes çağrısı 19 Ocak'ta yapılan Berlin Konferansı'nın önünü açmıştır. Libya'daki krizi sonlandırmak en büyük hedefimiz.

'TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK BİR ŞANS'



Merkel'in açıklamasından satır başları:

Bilim ve eğitim insanların yaratıcılığını ve özgürlüğünü geliştirir ve teşvik eder. Bilim ne kadar özgürse bilim de elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Bugün çok etkileyici bir kampüsün açılışını gerçekleştirdik. Burada gelecekte 5 bin öğrencinin öğrenim görmesi planlanıyor. Bu üniversite Türk-Alman ilişkileri açısından önemli bir yer tutuyor. Üniversitenin yönetimi, Türk ve Alman üniversite yönetiminin güçlü yönlerini yansıtıyor. Türk-Alman Üniversitesi ülkelerimizin ilişkileri açısından çok büyük bir şans.

