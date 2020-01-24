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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'daki kriz ile ilgili "Libya sorununa çözüm bulunmazsa tüm Akdeniz havzası etkilenecektir. Putin ile yaptığımız ateşkes çağrısı 19 Ocak'ta yapılan Berlin Konferansı'nın önünü açmıştır. Libya'daki krizi sonlandırmak en büyük hedefimiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki krize çözüm bulunması gerektiğini altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

(Merkel'le görüşme) İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız.

'ÜNİVERSİTE HARÇLARINI BİZ KALDIRDIK'

Türk Alman Üniversitesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Üniversite sayımız 76'dan 207'ye, öğretim elemanı sayısı 170 bine yükseldi. Üniversite harçlarını biz kaldırdık. Yurtlarda kalan öğrencilere aylık 420 TL beslenme yardımı yapıyoruz.

Ülkemizde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi ortak üniversitelerin kurulmasın ilişkin çalışmalar devam ediyor. Her yıl yurt dışına ciddia miktarda öğrenci gönderiyoruz. Yabancı akademisyenlerin de ülkemize gelmesinin yolunu açıyoruz.

'LİBYA'DAKİ KRİZİ SONLANDIRMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ'

Son 9 yıldır Suriye'de devam eden çatışmalardan komşu ülkelerin haricinde Avrupa da etkilenmiştir. Libya sorununa çözüm bulunmazsa tüm Akdeniz havzası etkilenecektir. Putin ile yaptığımız ateşkes çağrısı 19 Ocak'ta yapılan Berlin Konferansı'nın
önünü açmıştır. Libya'daki krizi sonlandırmak en büyük hedefimiz.

'TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK BİR ŞANS'

Merkel'in açıklamasından satır başları:

Bilim ve eğitim insanların yaratıcılığını ve özgürlüğünü geliştirir ve teşvik eder. Bilim ne kadar özgürse bilim de elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Bugün çok etkileyici bir kampüsün açılışını gerçekleştirdik. Burada gelecekte 5 bin öğrencinin öğrenim görmesi planlanıyor. Bu üniversite Türk-Alman ilişkileri açısından önemli bir yer tutuyor. Üniversitenin yönetimi, Türk ve Alman üniversite yönetiminin güçlü yönlerini yansıtıyor. Türk-Alman Üniversitesi ülkelerimizin ilişkileri açısından çok büyük bir şans.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Alman Üniversitesi

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