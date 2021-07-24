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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü mesajı

24.07.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 98. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, "Kahraman milletimizin her türlü imkansızlık ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda tasdik edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgelerinden olan Lozan Barış Antlaşması’nın 98’inci yıl dönümüdür. Kahraman milletimizin her türlü imkânsızlığa, ihanete ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda da tasdik edilmiştir.

Türkiye, tarihinden aldığı cesaret ve ilhamla aydınlık geleceğini inşa etme yolunda 98 yıldır büyük bir istikrarla ilerlemektedir. Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, milletimizin huzur, barış ve esenliğine yönelik hain emelleri boşa çıkarmaya devam ediyoruz.

"2023'E DAHA BAĞIMSIZ, DAHA MÜREFFEH BİR ÜLKE OLARAK GİRMEKTE KARARLIYIZ"

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız.

Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir.

"TÜRKİYE, BELLİ ÇEVRELERİN TEHDİT, YILDIRMA VE ŞANTAJ DİLİNE BOYUN EĞMEYECEK"

Türkiye, bu mücadele alanlarının hiçbirinde belli çevrelerin tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması’nın 98’inci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle anıyor; aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, tüm gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan
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