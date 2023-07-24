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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması mesajı! "Elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunacağız"

24.07.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan 6 Kahramanmaraş merkezli depremlere de değindiği mesajında "Lozan Anlaşması’yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması mesajı! "Elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajında 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna vurgu yaptı ve "Binlerce yıllık şanlı mazisinde nice saldırıları püskürtmüş, nice engelleri aşmış, nice ihanetin üstesinden gelmiş bir milletin mensupları olarak inşallah Türkiye Yüzyılını da hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"İNŞASINA 28 MAYIS'TA BAŞLADIK"

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Bugün, tarihimizin dönüm noktalarından birini teşkil eden Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yıl dönümüdür. Aziz milletimizin tam bağımsızlık iradesi, Lozan Barış Antlaşması’nın müzakere ve imza sürecinde de kendini çok güçlü bir şekilde göstermiştir.

Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen İstiklal Harbimizi zafere ulaştıran bu irade, bugün de bize rehberlik etmekte, yolumuzu aydınlatmakta, zorluklar karşısında mücadele azmi vermektedir.

Asrın felaketi 6 Şubat Depremleri’nden sonra devletimiz ile milletimizin sergilediği dayanışma, bunun en son ve somut örneğidir.

28 Mayıs gecesi itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda da en önemli güç ve ilham kaynağımız, milletimizin kendi öz yurdunda onurlu, hür ve başı dik bir şekilde yaşama sevdasıdır.

Binlerce yıllık şanlı mazisinde nice saldırıları püskürtmüş, nice engelleri aşmış, nice ihanetin üstesinden gelmiş bir milletin mensupları olarak inşallah Türkiye Yüzyılını da hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz.

"LOZAN İLE ELDE ETTİĞİMİZ HAKLARI SAVUNACAĞIZ"

Bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi için sahada ve masada güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Lozan Anlaşması’yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz.

Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i, silah arkadaşlarını, istiklal ve istikbalimiz uğrunda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Gazilikle müşerref olan kahramanları hürmetle anıyor, Rabbim Türkiye’yi ilelebet payidar eylesin diyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan lozan barış antlaşması

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