Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Kifayetsiz muhteris

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti sadece bu yıl yaptığı 601 bin yeni üye ile pek çok partinin toplam üye sayısını geride bırakmıştır. 601 bin yeni üyenin yarısından fazlasını, 18-25 arasındaki gençler oluşturuyor. Bu tablo AK Parti'nin gençlerle gönül bağının giderek güçlendiğini gösteriyor. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük, en aktif kadın ve gençlik kollarına sahip partiyiz. Bu büyük mekanizmayı en ahenkli şekilde çalıştırmak, siz teşkilat üyelerimizin görevidir.

'EKİM'İN ORTASINDA İL KONGRELERİMİZİ BAŞLATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

AK Parti'de ünvanlar değişebilir ama ülkeye, millete hizmet yarışı bitmez. Her bir arkadaşımız yarın kendisine farklı görevler tevdi edilebileceği bilinci ile AK Parti'ye, milletimizle gönül bağını eksiltmeden devam ettirmelidir. 83 milyon insanın her birinin gönlünü kazanmayı hedeflerken, kendi teşkilatlarımızda görev kalmış tek kişinin dahi çemberin dışında kalmasına rıza gösteremeyiz. Burada en büyük görev ilçe ve il başkanlarımıza düşüyor. İl kongrelerimizi de Ekim ayı ortasında başlatmayı düşünüyoruz. İnşallah her elimizde teşkilatımızla ve milletimizle kucaklaşacağız. Amacımız, önümüzdeki yıl yapacağımız büyük kongremize çok güçlü bir teşkilat yapısı ile girmektir.