Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki!

'BU GECE SÜRE BİTİYOR' ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkartılması için bu gün son gün. Bu gece 22:00 itibariyle süre bitiyor. Teröristler çıkmazsa harekatımız daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Harekatın ikinci hedefi ise 8 yıldır misafir etitğimiz Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına geri dönmesini sağlamaktır. 2 milyona yakın insan buralara gönüllük esasında yerleştirilebilir. Bu Türkiye'nin tek başına yapabileceği bir şey değildir.

'HAREKATIN İKİ TEMEL HEDEFİ VAR' Daha önce ifade ettiğimiz gibi harekatın iki temel hedefi var. İlki 32 km derinlik ve 444 km genişliğinin tamamıyla terör örgütlerinden temizlenmesidir.

Ziyaretimizin ana gündemini Suriye'deki gelişmeler oluşturmaktadır. Bu vesileyle sayın Putin'le işbirliğimizi ve diğer bölgesel konuları ele alma fırsatı bulacağız. İlgili makamlarımız sürekli temas halindedir. İlişkilerimizi ortak çıkar ve saygı çerçevesinde geliştirme iradesine sahip olduğumuz tekrar belirtmek isterim..

'TÜRKİYE BU YÜKÜ ARTIK TEK BAŞINA TAŞIYAMAZ'



Bu önemli projeye vicdanlı ülkelerin destek olmAsını bekliyoruz. Türkiye 8 yıldır taşıdığı bu yükü tek başına artık taşıyamaz.

"PUTİN İLE SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ SORUNLARI ELE ALACAĞIZ"



Barış Pınarı Harekatı Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğünü de güven altına alacaktır. Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG gibi terör örgütlerine yer yoktur ve olmamalıdır. Bu anlayışla sayın dostum Putin'le Suriye'nin kuzeyindeki sorunları ele alacağız.

Rejim bölgesinde PKK/YPG'nin sonlandırmasını da konuşacağız

Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir.

120 SAATLİK SÜRE UZAYACAK MI?



Macron'dan şahsıma gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri daha çok teröristlerle görüşüyor. Herhalde teröristlerin ona yaptığı teklifi de dolaylı bir şekilde bize aktarmayı tercih edilmiştir. ABD ile yaptığımız görüşmelerden o da kendine göre bir şeyler çıkarma gayretindedir.

Şu an itibariyle 700-800 bir çekilme oldu. Kalan 1200 teröristin kısa sürede çıkacakları söyleniyor. Bunların tamamı çıkacak. Çıkmadan bu süreç bitmez.



