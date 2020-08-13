Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları:
(AK Parti'nin kuruluşunun 19. yılı) AK Parti'nin 19. yaşını kutlayacağız. Tam 19 yıldır heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Köylerimizde, mahallelerimizde bizimle anılacak eserlerimiz var. Türkiye'yi her alanda adeta şaha kaldırdık. Sadece yatırımlarla değil, özgürlüklerde de Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkelerinden birisi haline getirdik.
Karşımızda vesayetçi CHP'yi bulduk. Başörtüsü, anti demokratik kısıtlamaları kaldırmak istedik, karşımızda yasakçı CHP'yi bulduk. Ekonomimizi büyütmek istedik, karşımızda yine CHP'yi bulduk ama onlara rağmen biz bunları yaptık. Yapmaya devam ettik ve ediyoruz. Hızlı tren, köprü yaptık. Avrasya Tüneli'ni, Marmaray gibi asrın projesini yaptık, karşımızda yine CHP'yi bulduk.
Gezi olaylarında çapulculara meydanı boş bırakmadık. Onlar o çapulcuların arkasında ve yanında yer aldılar. 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlere izin vermedik. Dünyanın dört bir yanında bayrağımızı gururla dalgalandırdık. FETÖ paçavraları önünde nöbet tutanlar, 15 Temmuz gecesi tankların önünden kaçıp belediyesine sığınanlar her defasında kaybettiler.
Terörle, şiddetle, gazete manşetiyle iktidar hayali kuranlar başarılı olamadılar. 19 yıl önce kefenimizi giyerek çıktığımız yolda başımız dik yürümeyi sürdürüyoruz. Bu akşamki konuşmamızda nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi aziz milletimizle paylaşacağız. Partimizin kadın meselesi ve kadın kolları meselesi olmak üzere farklı alanlarda vizyonunu ortaya koyacağız. Türkiye'ye hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz.
Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile bugün görüşeceğim.
Ayasofya-i Kebir Camii'ni cuma namazı ile yeniden ibadete açtık. Hamdolsun gençlik yıllarımızın rüyası olan bu hedef, önünde yıllarca yaptığımız mitinglerle "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" sloganları attığımız Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılmasını tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum.
Önünde o Sultan Ahmet Meydanı buna şahit. Oradaki mitingler buna şahit. Elhamdülillah 86 yıl aradan sonra tekrar buranın ibadete açılmış olması bizler için mutlulukların en büyüğü. Rabbim bunu bizlere nasip etti. Tüm İslam alemi ayrı bir mutluluk içinde. Geri dönüşlerden de bunu görüyoruz, okuyoruz. Kimler memnun, kimler değil, o da bu işin en önemli yanı.
Kabinemizin ikinci yılında böyle bir gerçek bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi.
Bir diğer konu. Türk siyasetine bizim kazandırdığımız bir geleneği devam ettirdik. Değerlendirme toplantısını yaptık. AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize kazandırdıklarını görmüş olduk.
Birileri gibi bizim derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil. Giden arkadaşlarımız Macron'un yaptıkları gibi değil, tam aksine insanlığımızın gereğini yerine getirdik. Macron'un derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak. Biz insani ve İslami görevimizi yerine getiriyoruz. Gerek Lübnan makamları gerekse Lübnan halkı tarafından heyetimize gösterilen hüsnü kabul, Türk bayrakları ve Lübnan bayrakları, bunun en güzel ispatıydı.
Ayrıntılar geliyor...