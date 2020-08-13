Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

(AK Parti'nin kuruluşunun 19. yılı) AK Parti'nin 19. yaşını kutlayacağız. Tam 19 yıldır heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Köylerimizde, mahallelerimizde bizimle anılacak eserlerimiz var. Türkiye'yi her alanda adeta şaha kaldırdık. Sadece yatırımlarla değil, özgürlüklerde de Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkelerinden birisi haline getirdik.

Karşımızda vesayetçi CHP'yi bulduk. Başörtüsü, anti demokratik kısıtlamaları kaldırmak istedik, karşımızda yasakçı CHP'yi bulduk. Ekonomimizi büyütmek istedik, karşımızda yine CHP'yi bulduk ama onlara rağmen biz bunları yaptık. Yapmaya devam ettik ve ediyoruz. Hızlı tren, köprü yaptık. Avrasya Tüneli'ni, Marmaray gibi asrın projesini yaptık, karşımızda yine CHP'yi bulduk.

Gezi olaylarında çapulculara meydanı boş bırakmadık. Onlar o çapulcuların arkasında ve yanında yer aldılar. 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlere izin vermedik. Dünyanın dört bir yanında bayrağımızı gururla dalgalandırdık. FETÖ paçavraları önünde nöbet tutanlar, 15 Temmuz gecesi tankların önünden kaçıp belediyesine sığınanlar her defasında kaybettiler.