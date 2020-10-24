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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2020 14:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah Aliyev'le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

'GERİ ALMAYA BAŞLADILAR'

Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Azerbaycan televizyonunda spiker kardeşimin gözleri yaşlı olarak ağladığı anları kendisiyle paylaştım ve şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz, işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Oraları geri almaya hamdolsun başladılar. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz.

'TÜRKİYE BU SÜREÇTE HAK ETTİĞİ YERİ ALMANIN MÜCADELESİNİ VERİYOR'

Türkiye kalkınma hedeflerine doğru kararlılıkla yürüyor. Çarpık küresel yönetim düzeni, siyasi, insani ve ekonomik krizlerle zaten yalpalıyordu. Salgın ile bu süreç daha açık bir şekilde görüldü ve hızlandı. Gelişmiş denilen devletlerin kendi vatandaşlarına bile faydalarının olmadığını hep birlikte müşahade ettik. Türkiye bu süreçte hak ettiği yeri almanın mücadelesini veriyor. Bölgedeki her krizde kendimizi bulmamızın sebebi asırlardır gasp edilen haklarımıza sahip çıkma kararlılığımızdır.

'İNİNDE BULUP ÜLKEMİZE GETİRDİK'

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Sadece kendimizin ve birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin haklarını savunmaya çalışıyoruz. 2016 aralık ayında Kayseri'de şehit edilen 15 askerimize yapılan saldırının faillerinden birini saklandığı ininde bulup ülkemize getirdik. Bunları yapmayıp da şehitlerimizin kanını yerde mi bırakalım.

'TERÖR DEVLETİ KURULMASINA İZİN VERİLEMEYECEK'

Bakıyorsunuz Suriye'nin Irak sınırında bir terör devleti kurma gayreti var. Açıkça söylüyorum. Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığı, terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir. Ne gerekiyorsa onu yapacak ve bu terör bataklığını kurutacağız. Bu konunun müttefiklikle, dostlukla, diğer alanlarda iş birliği ile ilgisi bulunmuyor. Karşımızdakiler gerçekten müttefikimiz ise onlardan bunun tabii neticelerine saygı duymalarını bekleriz.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin şımarıklıklarına teslim olunması yerine hakkın yanında yer alınması gerekiyor.

'BU BÖLGEDEN DE MÜJDELER BEKLİYORUZ'

Karadeniz'de bulduğumuz 80 milyar dolara tekabül eden doğalgaz kaynakları Akdeniz'de ümitlerimizi artırmıştır. Bu bölgeden de müjdeler bekliyoruz.

'MACRON'UN ZİHİNSEL NOKTADA BİR TEDAVİYE İHTİYACI VAR'

Libya'da Fransa başta olmak üzere darbecilere destek veren hiçbir ülkenin dünyanın diğer yerlerindeki demokrasi mücadeleleri konusunda tek kelime söz etme hakkı kalmamıştır. Bu Macron denilen zatın İslam'la derdi nedir ya, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var.

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