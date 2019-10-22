Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron ve İran'a sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Barış Pınarı Harekatı görüşmek üzere Rusya'ya gitti. Erdoğan, ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanımdan aldığım bilgilerde şu anda 700-800 kadar çekilme söz konusu. 1200-1300 kadarı da süratle çıkmaya devam ediyor. Biz bunların izini sürüyoruz. Bunların tamamı çıkacak. Çıkmadan bu süreç bitmez" dedi. İran'dan gelen açıklamalara ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösteren Erdoğan, "Bu yapılanlar yanlıştır, doğru değildir. Kendilerini ciddi manada kınıyorum." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları: Ziyaretimizin ana gündemini Suriye'deki gelişmeler oluşturmaktadır. Bu vesileyle sayın Putin'le işbirliğimizi ve diğer bölgesel konuları ele alma fırsatı bulacağız. İlgili makamlarımız sürekli temas halindedir. İlişkilerimizi ortak çıkar ve saygı çerçevesinde geliştirme iradesine sahip olduğumuz tekrar belirtmek isterim. 'HAREKATIN İKİ TEMEL HEDEFİ VAR'



Daha önce ifade ettiğimiz gibi harekatın iki temel hedefi var. İlki 32 km derinlik ve 444 km genişliğinin tamamının terör örgütlerinden temizlenmesidir.

775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirildi. 'BU GECE SÜRE BİTİYOR'



ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkartılması için bu gün son gün. Bu gece 22:00 itibariyle süre bitiyor. Teröristler çıkmazsa harekatımız daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Harekatın ikinci hedefi ise 8 yıldır misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına geri dönmesini sağlamaktır. 2 milyona yakın insan buralara gönüllülük esasında yerleştirilebilir. 'TÜRKİYE BU YÜKÜ ARTIK TEK BAŞINA TAŞIYAMAZ'



Bu Türkiye'nin tek başına yapabileceği bir şey değildir. Bu önemli projeye vicdanlı ülkelerin destek olmasını bekliyoruz. Türkiye 8 yıldır taşıdığı bu yükü tek başına artık taşıyamaz. "PUTİN İLE SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ SORUNLARI ELE ALACAĞIZ"



Barış Pınarı Harekatı Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğünü de güven altına alacaktır. Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG gibi terör örgütlerine yer yoktur ve olmamalıdır. Bu anlayışla sayın dostum Putin'le Suriye'nin kuzeyindeki sorunları ele alacağız.

Rejim bölgesinde PKK/YPG'nin sonlandırmasını da konuşacağız. Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir.

120 SAATLİK SÜRE UZAYACAK MI?



Macron'dan şahsıma gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri daha çok teröristlerle görüşüyor. Herhalde teröristlerin ona yaptığı teklifi de dolaylı bir şekilde bize aktarmayı tercih edilmiştir. ABD ile yaptığımız görüşmelerden o da kendine göre bir şeyler çıkarma gayretindedir. KAÇ TERÖRİST ÇEKİLDİ? Savunma Bakanımdan aldığım bilgilerde şu anda 700-800 kadar çekilme söz konusu. 1200-1300 kadarı da süratle çıkmaya devam ediyor. Biz bunların izini sürüyoruz. Bunların tamamı çıkacak. Çıkmadan bu süreç bitmez. İRAN'IN AÇIKLAMALARI!



İran'dan gelen bazı açıklamalar bende üzüntüye sebep olmuştur. İran aslında 15-20 yıl önceye bir bakarsa, nükleer başlıklı silahlar konusunda Erdoğan'ın İran'la ilgili takındığı tavırları tüm dünya bilir. Ama İran'dan bazı çatlak silah sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil. Bunları tabi susturmaları gerekirdi. Bu tüm mesai arkadaşlarımı ve beni ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Burada İran ve Rusya var. Soçi mutabakatında. Peki biz bu süreci nasıl yürüteceğiz? Birbirlerine bu şekilde ihanet edilir mi? Bu yapılanlar yanlıştır, doğru değildir. Kendilerini ciddi manada kınıyorum.