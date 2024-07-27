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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas açıklaması! "Bizden özür dilemeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas açıklaması! "Bizden özür dilemeli"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.07.2024 20:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması’nda açıklamalarda bulunuyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin devlet başkanı Mahmud Abbas hakkında, " Davet ettiğimiz halde gelmeyen Abbas, bizden ayrıca özür dilemeli. Davet ettik, gelmedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas açıklaması! "Bizden özür dilemeli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valilik Tören alanında "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na da katılan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ABD İÇİN BÜYÜK BİR AKIL TUTULMASIDIR"

"Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, ABD için büyük bir akıl tutulmasıdır.

"DAVET ETTİK, GELMEDİ"

Ülkemden bazı siyasi partiler diyor ki 'Şu anda hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve TBMM'de konuştursun.' Davet ettiğimiz halde gelmeyen Abbas, bizden ayrıca özür dilemeli. Davet ettik, gelmedi.

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Filistin cumhurbaşkanı erdoğan mahmud abbas
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