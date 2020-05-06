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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı köşe yazısı hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe ve idam tehdidi içerdiği gerekçesiyle "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı köşe yazısıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı köşe yazısı hakkında suç duyurusu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazısı nedeniyle Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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