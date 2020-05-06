Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı köşe yazısı hakkında suç duyurusu

\u0130leti\u015fim Ba\u015fkan\u0131 Fahrettin Altun da "Makus kaderden ka\u00e7\u0131\u015f yok" ba\u015fl\u0131kl\u0131 yaz\u0131s\u0131 nedeniyle Rag\u0131p Zarakolu hakk\u0131nda su\u00e7 duyurusunda bulunmu\u015ftu.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015fte 'Yeni normal'in ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz 4 kural\u0131!Fabrika yan\u0131yor! Dumanlar her yeri kaplad\u0131Vir\u00fcsle m\u00fccadele eden hem\u015firenin g\u00f6z ya\u015fartan fedak\u00e2rl\u0131\u011f\u0131