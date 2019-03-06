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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da önemli açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 06.03.2019 15:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya mitinginde halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

10 aylık hasretin ardından tekrar Malatya'dayız. .Daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine bizi yalnız bırakmadınız. Rekor bir oyla Cumhur İttifakı'nı bağrınıza bastınız.

Son zamanlarda bölücü terör örgütleriyle birlikte olan CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi'ne 'dörtlü çeteye' 31 Mart'ta bir Osmanlı Tokadı vurmaya hazır mıyız? Sizlerin emanetine asla halel getirmeyeceğiz. Tevazumuzdan hizmet aşkımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

2023 hedeflerimiz için son bir engel, son bir viraj var. 31 Mart seçimlerini de geride bırakmamız gerekiyor. Daha öncekiler gibi 31 Mart'ı da zaferle neticelendirmemiz gerekiyor. Sizlerden güçlü ve tarihi bir destek bekliyoruz. Sizlerden 31 Mart günü sandıklara gözünüz gibi bakmanızı istiyoruz. Unutmayın sadece biz sandığa gitmekle kalmayacağız. Herkesi vatandaşlık görevini yapmaya davet edeceğiz.

"RAHATSIZ OLUYORLAR"

Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorlarıyla nasıl mücadele edeceğimize dair tek bir fikir bile geliştirmiyorlar. Bırakın mücadelemize destek vermeyi, çoğu zaman menfaatlerimizi korumak için attığımız adımlardan rahatsız oluyorlar. Karadeniz'de Ege'de Akdeniz'de mücadeleleri yaşanıyor haberleri yok.

Yunan gazetelerine manşet oldular.

CHP cehaletle gaflet, gafletle ihanet arasında gidip gelmektedir.

CHP KOÇ BAŞINA DÖNMÜŞTÜR

Mevcut irade yönetimi altında CHP, Türkiye düşmanları tarafından kullanılan bir koç başına dönmüştür. Biz CHP'nin düzelmesini bekledikçe daha büyük savrulmalar yaşıyorlar.

ATILAN ROKETLERİ DE Mİ DUYMADIN?

CHP lideri bir katil sürüsünü Kanarya Sevenler Derneği gibi mi görüyor? Geçenlerde bir ulusal kanalda YPG bize saldırmadı diyen Bay Kemal'e soruyorum. Bu örgütün ülkemizdeki eylemlerinden de mi haberin yok. YPG'nin şehit ettiği güvenlik görevlilerinden de mi haberin yok. Vahşice Güven Park'ta katledilen vatandaşlarımızı da mı bilmiyorsun. Atılan roketleri de mi duymadın. Hiçbir şeyden de mi haberin yok.

İTTİFAK ORTAKLARI BAY KEMAL'İN SÖYLEMLERİNİ İÇİNE SİNDİREMİYOR

Altını çizerek söylüyorum. Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır. Bu muhalefet zihniyeti maalesef ülkemizin en büyük açmazlarından biridir. Özellikle CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin ciddi kaygıları olduğunu biliyorum. Diğer ittifak ortakları da bay Kemal'in söylemlerini içine sindiremiyor.

Ayrıntılar geliyor...

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