Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

10 aylık hasretin ardından tekrar Malatya'dayız. .Daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine bizi yalnız bırakmadınız. Rekor bir oyla Cumhur İttifakı'nı bağrınıza bastınız.

Son zamanlarda bölücü terör örgütleriyle birlikte olan CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi'ne 'dörtlü çeteye' 31 Mart'ta bir Osmanlı Tokadı vurmaya hazır mıyız? Sizlerin emanetine asla halel getirmeyeceğiz. Tevazumuzdan hizmet aşkımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

2023 hedeflerimiz için son bir engel, son bir viraj var. 31 Mart seçimlerini de geride bırakmamız gerekiyor. Daha öncekiler gibi 31 Mart'ı da zaferle neticelendirmemiz gerekiyor. Sizlerden güçlü ve tarihi bir destek bekliyoruz. Sizlerden 31 Mart günü sandıklara gözünüz gibi bakmanızı istiyoruz. Unutmayın sadece biz sandığa gitmekle kalmayacağız. Herkesi vatandaşlık görevini yapmaya davet edeceğiz.

"RAHATSIZ OLUYORLAR"

Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorlarıyla nasıl mücadele edeceğimize dair tek bir fikir bile geliştirmiyorlar. Bırakın mücadelemize destek vermeyi, çoğu zaman menfaatlerimizi korumak için attığımız adımlardan rahatsız oluyorlar. Karadeniz'de Ege'de Akdeniz'de mücadeleleri yaşanıyor haberleri yok.