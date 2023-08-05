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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile kritik görüşme!

05.08.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede, stratejik ortaklık, savunma sanayii, Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırılar ve FETÖ'nün Malezya terör örgütleri listesine eklenmesi konuları görüşüldüğü ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile kritik görüşme!

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in video konferans görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

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GÖRÜŞME 4 KONU ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Malezya Başbakanı İbrahim’in davetine icabetle ilk fırsatta Malezya’yı ziyaret edeceğini belirtti.

Türkiye-Malezya ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Malezya’da Ticaret Ofisi açması yönünde verilen onayı da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Savunma sanayii alanındaki ilişkilerin artık lokomotif nitelik taşıdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda Malezya’nın ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki mutabakat zaptını bir an evvel sonuçlandırmak istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saldırılara karşı da güçlü ve kararlı, ortak bir duruş tesis edilmesi gerektiğinin altını çizerek, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararların bu bakımdan mühim olduğunu ifade etti.

FETÖ’nün Malezya’da terör örgütleri listesine alınmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim’den Türkiye olarak bu konuda güçlü şekilde destek beklediklerini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya cumhurbaşkanı erdoğan

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