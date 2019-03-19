Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında katıldığı "Cumhurbaşkanı ile Seçim Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, programda Mansur Yavaş hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili soruya da yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bu konuyla ilgili olarak belgelerin ortaya çıkması yargının Sayın Yavaş’la ilgili vermiş olduğu karar, bunlar kenara konulacak bir şey değil. Bu seçime böyle girebilse dahi seçimden sonra çünkü bunun dokunulmazlığı falan da yok bunlar milletin önüne gelecek. Milletin önüne geldiği zaman çok ciddi bedeli kendisi ödeyeceği gibi maalesef Ankaralı hemşehrilerimizi ödetme durumuna düşürür. Niye derseniz şundan dolayı, burada iki aday yarışıyor. Birisi Yavaş bir diğeri Mehmet Özhaseki. Şimdi bunları benim partilim olduğu için söylemiyorum. Futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutmamak gerekir. Kaldı ki bu zat zaten yuvarlanıyor, köken itibariyle MHP’li. CHP’den iki kez girdi kaybetti. Ankara’da bana göre Ankaralı hemşerilerim Ankara’ya bu hizmetleri en idealini ta Melih Bey’in görevinden aynı dönemde biz belediye başkanı olduk. Ankara’da gerçekten devasa hizmetler yapıldı."

