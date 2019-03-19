HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

SEÇİM HABERLERİ  | 19.03.2019 07:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş’la ilgili iddialar için “Seçimden sonra bunun dokunulmazlığı da yok, bunlar milletin önüne gelecek. O zaman çok ciddi bedeli kendisi ödeyeceği gibi maalesef Ankaralı hemşehrilerimizi ödetme durumuna düşürür” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında katıldığı "Cumhurbaşkanı ile Seçim Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, programda Mansur Yavaş hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili soruya da yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bu konuyla ilgili olarak belgelerin ortaya çıkması yargının Sayın Yavaş’la ilgili vermiş olduğu karar, bunlar kenara konulacak bir şey değil. Bu seçime böyle girebilse dahi seçimden sonra çünkü bunun dokunulmazlığı falan da yok bunlar milletin önüne gelecek. Milletin önüne geldiği zaman çok ciddi bedeli kendisi ödeyeceği gibi maalesef Ankaralı hemşehrilerimizi ödetme durumuna düşürür. Niye derseniz şundan dolayı, burada iki aday yarışıyor. Birisi Yavaş bir diğeri Mehmet Özhaseki. Şimdi bunları benim partilim olduğu için söylemiyorum. Futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutmamak gerekir. Kaldı ki bu zat zaten yuvarlanıyor, köken itibariyle MHP’li. CHP’den iki kez girdi kaybetti. Ankara’da bana göre Ankaralı hemşerilerim Ankara’ya bu hizmetleri en idealini ta Melih Bey’in görevinden aynı dönemde biz belediye başkanı olduk. Ankara’da gerçekten devasa hizmetler yapıldı."

Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!
Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek! Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!
Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklamasıErdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri!

Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri!

Hollanda'daki saldırganın eski sevgilisinden şoke eden sözler!

Hollanda'daki saldırganın eski sevgilisinden şoke eden sözler!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Erdoğan'dan flaş şampiyonluk ve F.Bahçe yorumu!

Erdoğan'dan flaş şampiyonluk ve F.Bahçe yorumu!

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Diğer Haberler
Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek! Süleyman Soylu böyle duyurdu

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar! Çarpıcı Ayasofya açıklaması

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Mehmet Özhaseki: Ortada bir define var, bölüşürken kavga çıkmış

Mehmet Özhaseki: Ortada bir define var, bölüşürken kavga çıkmış

Nilüfer'e 70 futbol sahası büyüklüğünde millet bahçesi

Nilüfer'e 70 futbol sahası büyüklüğünde millet bahçesi

Mansur Yavaş'tan sahte senet iddialarına yanıt!

Mansur Yavaş'tan sahte senet iddialarına yanıt!

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.