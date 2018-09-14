Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Mahalli seçimlere hazırlanmamız, bütün oyunları bozmamız gerekiyor. Oradan güçlü çıkmamız lazım. Partinin adayı, ehliyet, liyakat sahibi, dürüst, toplumda takdir edilen isimler olacak. Bu isimlerle Mart 2019 seçimlerine gireceğiz. Aday belirleme çalışmalarımızı öne çekip ona göre yürüteceğiz. Teşkilat ve diğer görevlerde bulunan arkadaşlarımızın Genel Merkez'le irtibata geçmeden hareket etmemesi gerekiyor. Kendisine adaylığı resmen tevdi edilene kadar mevcut görevini yerine getirmelidir. Bu bayrak yarışında görev değişikliği durumu olanların yeni arkadaşımız gelene kadar görevini aksatmadan yürütmesi gerekir. AK Parti olarak seçimlerde 2014'e göre belediye sayımızı ve oyumuzu artırmak istiyoruz.

MHP İLE İTTİFAK MESAJI



Yerel seçimde Cumhur İttifakı durumunu değerlendiririz. Yerel seçimlerde de bu ittifakı gerçekleştirme durumumuz olur mu, bakacağız. Bu olursa iki partinin de gücünü arttıracağına inanıyorum.

'BİZDEN DEMOKRATİK YAKLAŞIM BEKLEYEMEZLER'

Diğer partilerin de ittifak arayışlarında olduklarını biliyoruz. Biz milletimize hep açık olduk. İş bilmez muhalefet belediyelerinden milleti kurtarmanın bir fırsatı önümüzdeki seçimler. Terör örgütünün güdümündeki parti sırf ideolojik söylemlerle taş üstüne taş koymadan oralarda kaldı. Bu sefer işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Terör örgütü ile birlikte aday olmaya yeltenenler bizden demokratik yaklaşım bekleyemezler.

