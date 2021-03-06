Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yer alan 2021/6 sayılı genelgede, İstiklal ve istikbal mücadelesinin en çetin günlerinde Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın, 12 Mart 1921'de Milli Marş olarak kabul edildiği anımsatıldı.

Büyük zorluklarla kazanılmış bağımsızlık mücadelesinin abidevi ifadesi olan Milli Marş'ın, ülke sathında bütün milleti şamil olarak milli benlik ve kimlik haline dönüştürdüğü belirtilen genelgede, "Özgürlük, bağımsızlık ve Milli Mücadele'nin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü olması münasebetiyle, 4/5/2007 tarihli ve 5649 sayılı Kanuna 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Kanunla eklenen geçici 1'inci madde uyarınca, 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Genelgede, "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak anılacak ve kutlanacak 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliklerinin düzenleneceği belirtildi.