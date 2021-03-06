HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' genelgesi

06.03.2021 01:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'in Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yer alan 2021/6 sayılı genelgede, İstiklal ve istikbal mücadelesinin en çetin günlerinde Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın, 12 Mart 1921'de Milli Marş olarak kabul edildiği anımsatıldı.

Büyük zorluklarla kazanılmış bağımsızlık mücadelesinin abidevi ifadesi olan Milli Marş'ın, ülke sathında bütün milleti şamil olarak milli benlik ve kimlik haline dönüştürdüğü belirtilen genelgede, "Özgürlük, bağımsızlık ve Milli Mücadele'nin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü olması münasebetiyle, 4/5/2007 tarihli ve 5649 sayılı Kanuna 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Kanunla eklenen geçici 1'inci madde uyarınca, 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Genelgede, "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak anılacak ve kutlanacak 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliklerinin düzenleneceği belirtildi.

Yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin, İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelik ile oluşturulan Merkez Yürütme Kurulunca yürütüleceği ve koordine edileceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021 yılının 'Hacı Bektaş Veli Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelgeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021 yılının 'Hacı Bektaş Veli Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge

Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceği vurgulanan genelgede, etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanların Kurul tarafından belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacağı bildirildi.

Bu kapsamdaki proje ve etkinliklere ait giderlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacağına işaret edilen genelgede, Erdoğan, "2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı kutlamaları kapsamında yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim." ifadelerine yer verdi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Kontrolden çıkan otobüs ortalığı savaş alanına çevirdiKontrolden çıkan otobüs ortalığı savaş alanına çevirdi
Cin suresi meali ve fazileti nedir?Cin suresi meali ve fazileti nedir?
Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Mehmet akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

Son Dakika: MSB'den düşen helikopterle ilgili yeni açıklama

Son Dakika: MSB'den düşen helikopterle ilgili yeni açıklama

İçişleri'nden yeni genelge: Dışarı çıkacak olanlar dikkat

İçişleri'nden yeni genelge: Dışarı çıkacak olanlar dikkat

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Diğer Haberler

İspanya kral kupası Athletic Bilbao Barcelona maçı ne zaman? Kral kupası sahibini bulacak!

İspanya kral kupası ne zaman?

Korkunç olay! Çöp atma tartışması yüzünden 16 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Korkunç olay! Çöp atma tartışması yüzünden kardeşini öldürdü

Emekli maaşı promosyon tutarları ne kadar oldu? Ziraat Bankası Emekli maaşı promosyonu!

Ziraat Bankası Emekli maaşı promosyon tutarı

Kontrolden çıkan otobüs ortalığı savaş alanına çevirdi

Kontrolden çıkan otobüs ortalığı savaş alanına çevirdi

Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak 2021? Rebiüevvel ayında yapılması gereken ibadetler ve dualar nelerdir?

Rebiüevvel ayı ne zaman 2021?

Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürmüştü! Saklandığı evde yakalandı

Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürmüştü! Saklandığı evde yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.