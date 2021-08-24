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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

24.08.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarına yapılan zamla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cari açığı 2019'da fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık, yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz. Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız. Merkez Bankası rezervlerimiz şu anda 109 milyar dolar seviyelerinde.

Eğitimde derslik sayımızı 343 binden 620 binin üzerine çıkardık.

22 bin yatak kapasiteli 17 şehir hastanemizle sağlıkta hizmet kalitesini artırdık.

YERLİ OTOMOBİL

Yerli otomobilimizin üretim süreci plana göre gidiyor. 2023'te kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz.

Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir.

MEMUR MAAŞLARI

2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 ve miktar olarak 1352 lira olarak gerçekleşmiştir. Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir.

DOĞAL AFET VE YANGINLAR

Genel bir küresel felaketle karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. Tahrip olan ormanlar küllerinden doğuracağız. Afetlerin başından itibaren devlet olarak halkın yanında olduk. Eşi benzeri görülmemiş yangınların izlerini silmekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz bunu başaracağız.

PROGRAMI AÇIKLADI

Alpaslan’ın yola çıktığı gibi, Devlet Bey’le beraber Ahlat’ta törenlerimizi yapacağız. Malazgirt’e döndükten sonra Doğu Karadeniz’den programlarımıza devam ettireceğiz. Ardından Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı ziyaret edeceğiz, ardından Muğla ve Antalya'ya gideceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
türkiyeden reise selamlar
2023 ü dört gözle bekliyoruz
Büyük başarı, Büyük zam

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