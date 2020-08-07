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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2020 14:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'evine dön' çağrısı ve Muharrem İnce'nin yeni parti kurma hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınan üçüncü cuma namazı için hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, ikinci kez cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

BEYRUT'TAKİ PATLAMA

Değerli basın mensubu arkadaşlarım, öncelikle Beyrut patlaması neticeleri itibarıyla failleri kimdir, henüz bu belirlenmiş değil, konuyla ilgili Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüşmede ve MİT'in muhatapları ile görüşmede, kimdir hangi kuruluştur buna benzer bir bilgi yok. Lübnan yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz. Bu çok ama çok büyük bir felaket. Benzerini Hariri zamanında da yaşamıştık, bu çok daha ileri seviyede. Çok açık, net olarak henüz bilgilendirmeler yapıldı diyemeyiz. Fakat işi bizler de takip ediyoruz. Daha ileri bir adım da Koca Yusuf kargo uçağımızla oraya çeşitli yardımları gönderdik. Kardeş Lübnan'ı yalnız bırakamayız. Şu anda buranın yeniden inşası, ihyası kaç yılı alır onlar da ayrı bir sorun ama biz madden, manen her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız.

YUNANİSTAN VE MISIR ARASINDAKİ ANLAŞMA

Yunanistan ile Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Biz Libya ile anlaşma yaptıktan sonra bunların hepsi bu işin üstüne atladılar. Oradan gelen bilgiler de size karşı değiliz, yanlış anlaşılma olmasın gibi bilgileri de bize yansıtıyorlar. Bizim Libya ile anlaşmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Malta'da ve Libya'da Dışişleri Bakanımız geniş etraflı görüşmeler yaptılar.

BAHÇELİ'NİN AKŞENER'E ÇAĞRISI

Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok.

Hele hele HDP'yle terör örgütlerityle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir.
Böyle bir sıkıntının olduğu hasebiyle zaten böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum.

MUHARREM İNCE'NİN PARTİ KURACAĞI İDDİALARI

Bizim içimizden birileri de gitti ayrıldı, partilerini kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Şu an sayın Muharrem beyle ilgili olarak onun da hakkıdır, eski bir siyasetçidir. O da onun doğal hakkıdır.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIMI

Böyle bir felaketin, bunu Trump'a da söyledim, terör örgütlerine buradan kaynak aktarımı yapmanız bizim bölgemizde ciddi sıkıntılara neden olabilir, terör örgütünün ekonomik kaynakları nereden geliyor diye düşünüldüğünde kaynak belli. Siz bunlara Deyri Zor'daki petrol kaynaklarından aktarıyor ve güç sahibi yapıyorsunuz, onlar da bunu rejime satıyor. Kendileri talimat vereceklerini söylemişti ama bu konuda olumlu gelişme yok. Takipçisiyiz.

VAKA SAYILARI

Kısıtlamaların hepsi bilim kurulu kararına bağlı. Halkıma sesleniyorum. Ne olur, maske, mesafe ve temizlik, buna dikkat edelim. Buna kendimiz için dikkat edeceğiz. Mesele vaka sayısının düşmesi, bunun başarmamız lazım. Çalışıyoruz. Sizler de bize yardımcı olmamız lazım ki, bir an önce vaka sayısının düşmesini hep beraber başaralım.

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