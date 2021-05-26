Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e Rize tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize ziyareti sırasında yaşanan olaylara değindi.
Rize’de yaşananlardan sorumlu tuttuğu Akşener’e ‘gelin hanım’ diye hitap eden Erdoğan şunları söyledi:
Terörle, çetelerle, suç örgütleriyle mücadelede elde edilen bu başarılar vatandaşımızın devletine olan güvenini arttırırken birilerini de rahatsız etmiştir. Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor ve ardından da memleketim Rize'ye gidiyor ve gelin hanıma memleketim Rize'de, görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor.
Nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize. Sen Rize'ye kalkıp da Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan, işte yapılacak olan budur.
Yine dua et ki, gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizeli'nin edebini, adabını gösterir. İkizdere yetmedi bir de Çayeli'ne gitti. Orada da zaten gerekeni yaptılar. Ondan sonra Trabzon'a gitmeye kalktın, Trabzon'da da hiç meydana çıkmadan, hemen uçağa geçip Ankara'ya döndün. Bu daha bir. Daha neler olacak neler.
Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler. Her şeyden önce bu ülkede ahde vefa denilen bir şey vardır. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. Bütün bunlarla beraber bizler hep bu ülkede gerçekten saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk. Saygıya dayalı bir siyasetin oturmasını istedik ve bunun çalışmasını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt veren İYİ Parti lideri Akşener, "İşte biz, tam olarak da bu nedenle, İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile “bunlar daha iyi günler” demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz.