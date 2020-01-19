Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Konferansı için Berlin'e hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Hafter'in Yunanistan ziyareti hakkında, 'Libya ve Türkiye arasındaki atılan imzalar, varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı. Bunun ardından da kiminle nasıl bir anlaşmaya gidelim ki bir rövanşist anlayış ile bunu geri alalım yaklaşımı içine girdi. Miçotakis oyunu yanlış oynuyor.' dedi. TEPKİ ÇEKEN MAHKEME KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA



Erdoğan, eski Korgeneral Metin İyidil hakkında mahkemenin beraat kararı vermesine sert tepki göstererek, 'Yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım. Müebbete mahkum olmuş bir kişiyi, beraat ettirme veya tahliyesini verme gibi bir yola mahkeme nasıl gidebiliyor? Bu anlaşılır bir şey değil' dedi. Erdoğan'ın açıklamaları: DEAŞ, El Kaide'nin Libya'da zemin kazandığını görüyoruz. Berlin süreci için elimizden gelen çabayı gösterdik. Türkiye gerek sahada gerek diplomaside barışın anahtarı. Darbeci Hafter'in dizginlenmesinde Türkiye'nin payı var.

Bir diğer husus da İdlib'deki durumdur. Rejimin sivillere yönelik katliamları sürdürdüğünü görüyoruz. 19 İdlibli kardeşimiz şehit oldu, ülkemize göç hareketi yeniden başladı. Rejime 'dur' deme vakti gelmiştir. Zirvenin hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. SORU-CEVAP



(Hafter'in Yunanistan'a gitmesi) Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içinde. Libya ve Türkiye arasındaki atılan imzalar, varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı. Bunun ardından da kiminle nasıl bir anlaşmaya gidelim ki bir rövanşist anlayış ile bunu geri alalım yaklaşımı içine girdi. Hafter'in kıymeti harbiyesi yok. Sarrac BM'de tanınan bir lider konumunda. Burada bazı formüller araştırarak tuttu Hafter'i Yunanistan'a davet etti, Hafter de pozlarla acaba Almanya'ya gitmeyişin ardından bu rövanşist anlayış nasıl bir farklı yere gider gibi bir adımla görüşmeleri yaptılar. Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. (Zirveden çıkacak kararlar) Doğmamış çocuğa don biçilmez, şimdiden bunu şöyle olur böyle olur diye bir şeyler söylersek yanlış olur. Sonuç bildirgesinden sonra ne gibi adımlar atabiliriz, bunun için de değerlendirmelerimizi yapar açıklamamızı dünya kamuoyuna ifade ederiz.