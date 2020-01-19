HABER
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de gerçekleşecek Libya Konferansı öncesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Hafter'in Yunanistan'a gitmesiyle ilgili olarak, 'Libya ve Türkiye arasındaki atılan imzalar, varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı. Bunun ardından da kiminle nasıl bir anlaşmaya gidelim ki bir rövanşist anlayış ile bunu geri alalım yaklaşımı içine girdi' dedi. Erdoğan, FETÖ sanığı eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki karara da tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Konferansı için Berlin'e hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Hafter'in Yunanistan ziyareti hakkında, 'Libya ve Türkiye arasındaki atılan imzalar, varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı. Bunun ardından da kiminle nasıl bir anlaşmaya gidelim ki bir rövanşist anlayış ile bunu geri alalım yaklaşımı içine girdi. Miçotakis oyunu yanlış oynuyor.' dedi.

TEPKİ ÇEKEN MAHKEME KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Erdoğan, eski Korgeneral Metin İyidil hakkında mahkemenin beraat kararı vermesine sert tepki göstererek, 'Yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım. Müebbete mahkum olmuş bir kişiyi, beraat ettirme veya tahliyesini verme gibi bir yola mahkeme nasıl gidebiliyor? Bu anlaşılır bir şey değil' dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

DEAŞ, El Kaide'nin Libya'da zemin kazandığını görüyoruz.

Berlin süreci için elimizden gelen çabayı gösterdik. Türkiye gerek sahada gerek diplomaside barışın anahtarı. Darbeci Hafter'in dizginlenmesinde Türkiye'nin payı var.

Bir diğer husus da İdlib'deki durumdur. Rejimin sivillere yönelik katliamları sürdürdüğünü görüyoruz. 19 İdlibli kardeşimiz şehit oldu, ülkemize göç hareketi yeniden başladı. Rejime 'dur' deme vakti gelmiştir. Zirvenin hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

SORU-CEVAP

(Hafter'in Yunanistan'a gitmesi) Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içinde. Libya ve Türkiye arasındaki atılan imzalar, varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı. Bunun ardından da kiminle nasıl bir anlaşmaya gidelim ki bir rövanşist anlayış ile bunu geri alalım yaklaşımı içine girdi. Hafter'in kıymeti harbiyesi yok. Sarrac BM'de tanınan bir lider konumunda. Burada bazı formüller araştırarak tuttu Hafter'i Yunanistan'a davet etti, Hafter de pozlarla acaba Almanya'ya gitmeyişin ardından bu rövanşist anlayış nasıl bir farklı yere gider gibi bir adımla görüşmeleri yaptılar. Miçotakis oyunu yanlış oynuyor.

(Zirveden çıkacak kararlar) Doğmamış çocuğa don biçilmez, şimdiden bunu şöyle olur böyle olur diye bir şeyler söylersek yanlış olur. Sonuç bildirgesinden sonra ne gibi adımlar atabiliriz, bunun için de değerlendirmelerimizi yapar açıklamamızı dünya kamuoyuna ifade ederiz.

METİN İYİDİL İÇİN VERİLEN BERAAT KARARI

Yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım. (Metin İyidil hakkındaki beraat kararı) Bir gerçek var ki, hak sonunda er veya geç yerini buluyor. Müebbete mahkum olmuş bir kişiyi, beraat ettirme veya tahliyesini verme gibi bir yola mahkeme nasıl gidebiliyor? Bu anlaşılır bir şey değil. Adalet Bakanlığımız ve savcılarımız bu noktada adımlarını attılar, en kısa zamanda operasyonla da yakaladılar. Tekrar cezai müeyyide uygulanmaya başladı.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edilmesi ardından savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil, tekrar tutuklanmıştı. İyidil hakkında verilen beraat kararı büyük tepki çekmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
Fatih Erbakan: 16 Ocak büyük tesadüfFatih Erbakan: 16 Ocak büyük tesadüf
İl Başkanı ve 24 yönetici görevden alındıİl Başkanı ve 24 yönetici görevden alındı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Berlin Libya

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 16 Ocak büyük tesadüf

Fatih Erbakan: 16 Ocak büyük tesadüf

CHP Diyarbakır İl Başkanı Sayın ve 24 yönetici görevden alındı

İl Başkanı ve 24 yönetici görevden alındı

Kemal Kılıçdaroğlu TOGG heyeti ile görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu TOGG heyeti ile görüştü

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu açıklaması: Çok önemli şeyler var…

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın Berlin ziyareti öncesi açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan Berlin ziyareti açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Libya açıklaması: Tarihi bir hata olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.