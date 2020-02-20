Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet Kütüphanesi açılışında önemli açıkalmalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ALMANYA'DAKİ IRKÇI SALDIRI... 5'İ TÜRK 9 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

Bugün ülkemiz ve Ankaramız adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Değerli kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı'na mutluluğumuza ortak oldukları için teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'e ve kıymetli hanımefendiye, mutluluğumuza ortak oldukları için hassaten teşekkür ediyorum. Özbekistan, bizler için, medeniyet tasavvurumuzu şekillendiren âlimlerin yetiştiği ilim, irfan ve kültür dünyamızı besleyen hayat pınarlarımızdan en önemlisidir. Biruni, Mirza Uluğbek, İbn-i Sînâ, Harezmî, Ali Kuşçu gibi ilim erbabı; İmam Buharî, İmam Mâturîdî, İmam Tirmîzî, Bahâuddin Nakşibendî gibi manevi önderlerimiz bize Maveraünnehir'in armağanıdır.