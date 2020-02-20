Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet Kütüphanesi açılışında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: ALMANYA'DAKİ IRKÇI SALDIRI... 5'İ TÜRK 9 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum. ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR Bugün ülkemiz ve Ankaramız adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Değerli kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı'na mutluluğumuza ortak oldukları için teşekkür ediyorum. Değerli kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'e ve kıymetli hanımefendiye, mutluluğumuza ortak oldukları için hassaten teşekkür ediyorum. Özbekistan, bizler için, medeniyet tasavvurumuzu şekillendiren âlimlerin yetiştiği ilim, irfan ve kültür dünyamızı besleyen hayat pınarlarımızdan en önemlisidir. Biruni, Mirza Uluğbek, İbn-i Sînâ, Harezmî, Ali Kuşçu gibi ilim erbabı; İmam Buharî, İmam Mâturîdî, İmam Tirmîzî, Bahâuddin Nakşibendî gibi manevi önderlerimiz bize Maveraünnehir'in armağanıdır.

Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyini kurarak her alanda iş birliğimizi derinleştirdik. Dün de konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Bu sabah iş adamlarımızla bir araya geldiniz. Toplantıda onların özellikle girişimlerini bundan sonraki süreçte Özbekistan'da devam ettirmesini bizler de tavsiye ettik. "NEREDE BİR SOYKIRIM, KATLİAM VARSA İLK HEDEF KÜTÜPHANE OLMUŞTUR" Ecdadımız duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tutmuştur. Hangi şehrimize giderseniz gidin kütüphaneler görürsünüz. Kimi Sivas'taki Ziya Bey kütüphanesi gibi şirin, kimi ise İstanbul'daki Beyazıt Kütüphanesi gibi heybetlidir. Tarih boyunca nerede bir medeniyet kurma ihya etme gayreti varsa orada bir kütüphane mevcuttur. Nerede bir soykırım, katliam varsa ilk hedef yine kütüphane olmuştur. Bugün de kültür katliamları böyle devam ediyor. DEAŞ ve diğer terör örgütleri Irak'ta Suriye'de binlerce nadide eserin bulunduğu kütüphaneleri bombalamıştır. Avrupa'nın ortaçağ karanlığına mahrum olduğu yıllarda, İslam şehirleri medreseleri ve kütüphaneleriyle ışık saçıyordu.