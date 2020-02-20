HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet Kütüphanesi açılışında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet Kütüphanesi açılışında önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2020 15:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Almanya'daki saldırı hakkında, "İlgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle izliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet Kütüphanesi açılışında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ALMANYA'DAKİ IRKÇI SALDIRI... 5'İ TÜRK 9 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

Bugün ülkemiz ve Ankaramız adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Değerli kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı'na mutluluğumuza ortak oldukları için teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'e ve kıymetli hanımefendiye, mutluluğumuza ortak oldukları için hassaten teşekkür ediyorum. Özbekistan, bizler için, medeniyet tasavvurumuzu şekillendiren âlimlerin yetiştiği ilim, irfan ve kültür dünyamızı besleyen hayat pınarlarımızdan en önemlisidir. Biruni, Mirza Uluğbek, İbn-i Sînâ, Harezmî, Ali Kuşçu gibi ilim erbabı; İmam Buharî, İmam Mâturîdî, İmam Tirmîzî, Bahâuddin Nakşibendî gibi manevi önderlerimiz bize Maveraünnehir'in armağanıdır.

Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyini kurarak her alanda iş birliğimizi derinleştirdik. Dün de konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Bu sabah iş adamlarımızla bir araya geldiniz. Toplantıda onların özellikle girişimlerini bundan sonraki süreçte Özbekistan'da devam ettirmesini bizler de tavsiye ettik.

"NEREDE BİR SOYKIRIM, KATLİAM VARSA İLK HEDEF KÜTÜPHANE OLMUŞTUR"

Ecdadımız duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tutmuştur. Hangi şehrimize giderseniz gidin kütüphaneler görürsünüz. Kimi Sivas'taki Ziya Bey kütüphanesi gibi şirin, kimi ise İstanbul'daki Beyazıt Kütüphanesi gibi heybetlidir.

Tarih boyunca nerede bir medeniyet kurma ihya etme gayreti varsa orada bir kütüphane mevcuttur. Nerede bir soykırım, katliam varsa ilk hedef yine kütüphane olmuştur. Bugün de kültür katliamları böyle devam ediyor.

DEAŞ ve diğer terör örgütleri Irak'ta Suriye'de binlerce nadide eserin bulunduğu kütüphaneleri bombalamıştır.

Avrupa'nın ortaçağ karanlığına mahrum olduğu yıllarda, İslam şehirleri medreseleri ve kütüphaneleriyle ışık saçıyordu.

Kaynağı Hint'ten Eski Yunan'a kadar uzanan binlerce cilt eseri bu kütüphaneler saklamıştır.

Onca yağma ve talana rağmen bizim kütüphanelerimiz her zaman değerini ve itibarını korumuştur.

Batı'nın Eski Yunan metinleriyle buluşması bile bizim kütüphanelerimizle olmuştur.

KİTAP BAĞIŞINDA BULUNANLARA TEŞEKKÜR

Başbakanlığım döneminde devlet yönetim merkezi olarak tasarladığımız bu Külliye'de ülkemize yakışır bir kütüphanemizin olmasını istedik.

Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur. 550 bin elektronik kitapla gerçekten çok önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Bu kitap seferberliğini genişleterek 5 milyonu aşan bir hacme ulaşacağız. Sizin kitaplarınıza da burası açık. Şimdiye kadar kitap bağışında bulunanlara teşekkür ediyorum.

Kitap dilencisi olarak beni kabul ediyorsanız ben bunu kabul ederim.

Bu kütüphaneyle tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz.

24 SAAT ÇAY, KAHVE, SİMİT ÜCRETSİZ OLACAK

İstiyoruz ki gençlerimiz, araştırmacılarımız, bu raflar arasında dolaşsın. Burada çayını, kahvesini, simit, kek onları yesin isterim. Para yok, bu şekilde bunları yapacağız. Cihannüma adını verdiğimiz kubbenin altında ilmin denizinde yüzsün. İnsan ruhuna insin. Aristo ile düşüncenin koridorlarında gezsin. Büyük okuma salonumuzun kubbe çerçevesinde ayetler yazıyor.

Günün 24 saati, çay kahvesinden, simit ve kek ücretsiz olacak.

"BİR BENZERİNİ İSTANBUL'A İNŞAA EDİYORUZ"

Millet kütüphanemizin şimdi bir benzerini de inşallah İstanbul'da inşaa ediyoruz. Yerli ve yabancı dünyaca ünlü bu tür merkezlerimizle özellikle burayı cazibe merkezi haline getireceğiz.

Burası İstanbul'u kıskandıracak bir kütüphane olacak. Rami Kışlası'na inşaa ettiğimiz kütüphaneyi de inşallah milletimizin hizmetine sunacağız.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlarKaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlar
İmamoğlu'ndan '24 saat Marmaray' paylaşımıİmamoğlu'ndan '24 saat Marmaray' paylaşımı
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ırkçı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

Bakan Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

'Seni, senden çok seviyorum'

'Seni, senden çok seviyorum'

Palalı saldırganla tatilde! Flaş açıklama

Palalı saldırganla tatilde! Flaş açıklama

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Koronavirüs salgınından ilk güzel haber!

Koronavirüs salgınından ilk güzel haber!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meral Akşener'den 'darbe' söylentileri hakkında açıklama

Meral Akşener'den 'darbe' söylentileri hakkında açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Almanya’daki saldırıya ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Almanya’daki saldırıya ilişkin açıklama

İmamoğlu'ndan '24 saat Marmaray' paylaşımı

İmamoğlu'ndan '24 saat Marmaray' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İYİ Parti 2023’e kalmaz' sözlerine Akşener'den yanıt

Akşener'den Erdoğan'a '2023' yanıtı: Kul kurar, kader gülermiş

CHP'den HSK'nın Gezi Parkı davasına bakan hakimlere soruşturma açmasına tepki

CHP'li Altay: Bu kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! '5 milyar doları hedefliyoruz'

Erdoğan açıkladı! '5 milyar doları hedefliyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.