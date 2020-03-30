HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası' paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2020 22:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası' paylaşımı

Erdoğan, paylaşımda, "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz." ifadelerini kullandı.

Videolu paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Covid-19 ile mücadele sürecinde Sağlık Politikaları ve Ekonomik yardımlarına Milli Dayanışma ile destek ol. Toplumun üç temel ayağı (Devlet, Sivil Toplum Kuruluşları Özel Sektör) mümkün olan en yüksek fonu ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyor. Covid-19'a karşı sen de birlik ol. Ekonomik alanda zarar gören ihtiyaç sahiplerine hep beraber ulaşalım." ifadeleriyle kampanyaya destek için IBAN numaraları paylaşıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
Kritik toplantı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendiKritik toplantı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Milli dayanışma kampanyası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak

Vali duyurdu! Şehirler arası deniz yolu seferleri durduruldu

Vali duyurdu! Şehirler arası deniz yolu seferleri durduruldu

Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz

Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz

Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!

Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması! 'Önümüzdeki 5-6 gün...'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması! 'Önümüzdeki 5-6 gün...'

Bakan Koca 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı: Bugün itibariyle açtık

Bakan Koca 'Hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı: Bugün itibariyle açtık

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

AK Parti ile CHP arasında önemli 'infaz düzenlemesi' görüşmesi

AK Parti ile CHP arasında önemli 'infaz düzenlemesi' görüşmesi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

Diğer Haberler
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Bahçeli'den Dayanışma Kampanyası'na destek

Son dakika: Kritik toplantı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi

Kritik toplantı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi

İYİ Parti: Salgın hastalıklarla mücadelede ölen sağlık çalışanları şehit sayılsın

'Salgınla mücadelede ölen sağlık çalışanları şehit sayılsın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapacak

Kenan Sofuoğlu koronavirüsle mücadelede 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı

Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bakanlığımız hizmet üretmeye devam edecek

'Bakanlığımız hizmet üretmeye devam edecek'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.