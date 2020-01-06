Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'in yeni binasının açılışında açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamaları:

İstihbaratçılarımızın gayretleri tarihin satır aralarında kalmış olsa da milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir.

Şartlar ve ihtiyaçlar bu kurumu yeniden güçlendirmemizi gerektirmiştir. Son olarak 2014 yılında teşkilatımızın kanununu baştan sona yenileyerek günümüz beklentilerine uygun hale getirdik. Ülkemizin ve milletimizin istihbarat teşkilatına olan ihtiyacı hiçbir zaman azalmamıştır. İstihbarat bilgileri barış dönemlerinde de devletin bekası için vazgeçilmezdir. Bugününe hakim olamayan geleceğini şekillendiremez.

MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor. İnşallah bugün açılışını yaptığımız yeni hizmet binası ile teşkilatımızın gücü ve imkanı daha da artmıştır.

MİT'İN OPERASYONLARI



Teşkilatımız son dönemde Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlarla kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir. Teşkilatımız FETÖ'nün haberleşme sistemi ByLock'u ve mahrem yapılanmasını çözerek devlet sisteminden bu büyük belanın temizlenmesi için altyapıyı oluşturmuştur. Cemal Kaşıkçı cinayetinde teşkilatımızın oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmeliyettedir.