Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'in yeni binasının açılışında açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamaları:
İstihbaratçılarımızın gayretleri tarihin satır aralarında kalmış olsa da milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir.
Şartlar ve ihtiyaçlar bu kurumu yeniden güçlendirmemizi gerektirmiştir. Son olarak 2014 yılında teşkilatımızın kanununu baştan sona yenileyerek günümüz beklentilerine uygun hale getirdik. Ülkemizin ve milletimizin istihbarat teşkilatına olan ihtiyacı hiçbir zaman azalmamıştır. İstihbarat bilgileri barış dönemlerinde de devletin bekası için vazgeçilmezdir. Bugününe hakim olamayan geleceğini şekillendiremez.
MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor. İnşallah bugün açılışını yaptığımız yeni hizmet binası ile teşkilatımızın gücü ve imkanı daha da artmıştır.
MİT'İN OPERASYONLARI
Teşkilatımız son dönemde Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlarla kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir. Teşkilatımız FETÖ'nün haberleşme sistemi ByLock'u ve mahrem yapılanmasını çözerek devlet sisteminden bu büyük belanın temizlenmesi için altyapıyı oluşturmuştur. Cemal Kaşıkçı cinayetinde teşkilatımızın oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmeliyettedir.
"MİT, LİBYA'DA GÖREVİNİ HAKKIYLA YERİNE GETİRİYOR"
Suriye krizinde sahada aktif rol oynayan teşkilatımız, sınır ötesi operasyonların başarıya ulaşmasında büyük rol oynuyor. Şu anda da Libya'da üzerine düşen görevini hakkıyla yerine getiriyor. MİT uluslararası alanda hatırı sayılır, güçlü istihbarat kuruluşları arasında yer alıyor. Sadece bilgi toplayan ve rapor eden bir kurumdan öteye geçen teşkilatımız, bilgiyi muhatapları karşısında diplomasi masasında kullanan bir yere gelmiştir. MİT bu bilinçle istihbarat toplama tecrübesini teknoloji ile harmanlamış ve Suriye örneğindeki gibi sahada fiiliyata dökmüştür.
Devletimizin ve milletimizin teşkilatımızdan beklentisi yüksektir. Karşı karşıya kaldığımız ve artan tehditler, bu beklentiyi daha da artırıyor. Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlar içinden ve dışından tehditlerin süreceği açıktır. Bizim de diğer alanlarla birlikte ve hatta öncelikli olarak istihbaratımızı geliştirmemiz şarttır. MİT'in ülke içindeki görevlerini azaltarak yurt dışı operasyon kabiliyetini artırmaya devam edeceğiz. Karşı karşıya bulunduğumuz sorunların üstesinden gelebilmek, devletimizin bekasını güvence altına alabilmek için orta ve uzun vadede bu kabiliyete sahip olmaya mecburuz. Bu mücadeleyi sanal ortamda da yürütmemiz gerekiyor. İnternetin terörist ve casuslarca etkin olarak kullanıldığı dönemde teşkilatın siber alana daha fazla eğilmesi kaçınılmazdır.
MİT, inşallah daha büyük başarılara burada imza atacaktır. Hizmet binasının teşkilatımıza layık bir eser olduğunu ümit ediyorum. MİT Başkanımızın 'Kale' olarak isimlendirdiği bu yeni karargahın devletimizin ve milletimizin koruyucu kalelerinden biri olarak hizmet vereceğinden şüphe duymuyorum. Yeni hizmet binamızın hayırlı olmasını diliyorum, kalın sağlıcakla.
MİT'in yeni binası "KALE" hizmete açılıyor