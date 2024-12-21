Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'yeni anayasa' mesajı: İhtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da STK temsilcileriyle buluşma programında konuştu. Burada önemli mesajlara yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HİÇ UMULMADIK BAŞARILARA İMZA ATTIK"

Yeni anayasa ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Bizden önce hayal dahi edilemeyen nice hak ve özgürlük hamlesini sabırla hayata geçirdik. Türkiye'yi güven ve istikrarla uyum içerisinde hamdolsun bugünlere getirdik. Yapılanları objektif olarak değerlendiren her bir insanımız ülkemizin 22 yılda geldiği noktayı tasdik ve takdir ediyor. Aklınıza gelebilecek her alanda hiç umulmadık başarılara imza attık. Şurası da bir gerçek; Hayatın içerisinde beklentiler ve talepler değişmektir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YENİ ANAYASAYA İHTİYACI VARDIR"

Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Bunu ülkemizin yeni anayasaya ihtiyacı olduğu için yapıyoruz. Muhalefetin anayasa dahil ülkenin önemli bir yerinde önerileri var mı? İşi yokuşa sürerek bu ülkeye hizmet edilir mi? Muhalefet olmak her şeye karşı çıkmak demek midir? Açıkçası şunu dile getirmek mecburiyetindeyim; muhalefet samimi çağrılarımıza karşılık vermese de Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Meclisimizdeki çoğu partinin ilk 4 madde ve diğer maddelerde hem fikir olduğunu görüyoruz. İnşallah böylece evlatlarımıza daha özgür ve güçlü bir Türkiye bırakmak hususunda başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.