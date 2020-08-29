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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem Ayı ve Aşure Günü paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 20:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem Ayı ve Aşure Günü için sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem Ayı ve Aşure Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan muharrem ayı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ndeki konuşmasından bir bölüme de yer veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yad ediyorum."


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