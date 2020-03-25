Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Vatan ve Millet aşığı bir dava adamı olan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının 11. yılında hasretle, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun."



