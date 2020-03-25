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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yılı nedeniyle sosyal medyadan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Vatan ve Millet aşığı bir dava adamı olan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi vefatının 11. yılında hasretle, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun."

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