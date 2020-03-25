Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Twitter \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda \u015fu ifadelere yer verdi; \n"Vatan ve Millet a\u015f\u0131\u011f\u0131 bir dava adam\u0131 olan rahmetli Muhsin Yaz\u0131c\u0131o\u011flu karde\u015fimi vefat\u0131n\u0131n 11. y\u0131l\u0131nda hasretle, rahmetle y\u00e2d ediyorum. Mek\u00e2n\u0131 cennet olsun."\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Avrupa da pe\u015finde! \u0130\u015fte koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 T\u00fcrklerin gizli silah\u0131AK Parti ile CHP aras\u0131nda \u00f6nemli 'infaz d\u00fczenlemesi' g\u00f6r\u00fc\u015fmesiFla\u015f a\u00e7\u0131klama: Koronavir\u00fcs\u00fc bu \u015fekilde yok edebiliriz!