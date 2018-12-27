Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız sizlerin emrindedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 49. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, muhtarlara yönelik olarak, "AK Partili belediye başkanları sizin emrinizdedir, eğer bunu yapmıyorlarsa bu toplantı var ya buradaki şu sizlere dağıtan formlara şikayetlerinizi yazmalısınız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Devletimizin mahalledeki eli kolu, sesi nefesi olarak sizlerle birlikte yapacağımız çok daha iş var. Muhtarlarımızı üzen beni de üzer, memnun eden beni de memnun eder.

Ana muhalefetin başındaki zat 'Benim Cumhurbaşkanım değilsin' diyor. Meraklı değilim. Ben milletimin Cumhurbaşkanı olarak seçildim. Teröristlerle el ele kol kola gezene benim milletim 'yürü' demez.

Bay Kemal, niye sen Cumhurbaşkanı adayı olmadın, parti genel başkanıydın. Genel Başkan olduğun halde çıkmadın. Bu mesele siyaseti anlama meselesi. Halkı ile diyalog kurma meselesi, halkının gönlüne girme meselesi. Halkının gönlüne giremeyen, halkının huzuruna da çıkamaz. Bizim gözümüzde bu zat, bir kaset kumpası ile önü açılmış olsa da kurultayda seçilip geldiği için meşru bir siyasetçidir. Bizim CHP delegelerinin iradesine saygımız var.