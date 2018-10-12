Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Oraya da girilecek

Isparta'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç'teki terör örgütü varlığıyla ilgili olarak önemli mesajlar verdi.
Erdoğan'ın açıklamaları:
"MÜNBİÇ'TE KANALLAR AÇIYORLAR"
İnlerine gireceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, bu millete ihanet edeni oralarda da bırakmayacağız.
Şimdi de Münbiç'te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir? 'Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın.' Oraya da girilecek.
(Terörle mücadele) Saha hakimiyeti de psikolojik üstünlük de şu an hiç olmadığı kadar güvenlik birimlerimizin eline geçti.
"TERK ETMEDİLER, GEREĞİ YAPILACAK"
Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine ve bu örgütlere kapı kulluğu yapan hiç kimseye yer yoktur. (Münbiç) Bize söz verdiler, '90 günde burayı terk edeceğiz' dediler, terk etmediler. Gereği yapılacak.
Kalkınmadan, istihdamdan, sosyal yardımlardan taviz vermediğimiz gibi tasarruf politikalarımızdan ve bütçe disiplinimizden de kesinlikle taviz vermeyeceğiz.
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