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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Oraya da girilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'daki toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada, 'Şimdi de Münbiç'te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir? 'Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın.' Oraya da girilecek.' dedi.

Isparta'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç'teki terör örgütü varlığıyla ilgili olarak önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

"MÜNBİÇ'TE KANALLAR AÇIYORLAR"

İnlerine gireceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, bu millete ihanet edeni oralarda da bırakmayacağız.

Şimdi de Münbiç'te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir? 'Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın.' Oraya da girilecek.

(Terörle mücadele) Saha hakimiyeti de psikolojik üstünlük de şu an hiç olmadığı kadar güvenlik birimlerimizin eline geçti.

"TERK ETMEDİLER, GEREĞİ YAPILACAK"

Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine ve bu örgütlere kapı kulluğu yapan hiç kimseye yer yoktur. (Münbiç) Bize söz verdiler, '90 günde burayı terk edeceğiz' dediler, terk etmediler. Gereği yapılacak.

Kalkınmadan, istihdamdan, sosyal yardımlardan taviz vermediğimiz gibi tasarruf politikalarımızdan ve bütçe disiplinimizden de kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan münbiç

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
rahibi bırakta sandıktan ne çıkacak görelim terörü bitirdik diyordun geçen ay??
Abd ile anlastiysan girersin tabi. Rahip nolacak rahip gundemi değiştirme o ufacik aklinla
HALA ANLAMAMKTA DİRENİYOR YAHU. BEYLER İSRAİL İÇİN SURİYEDE ÖLECEK VATAN EVLADIMIZ YOK ARTIK. BURADAKİ AHNDEKLER ÇUKURLAR BİZİM ASKERİMİZİ GÖMMEK İÇİN AÇILDI ŞU AN. TÜRKİYE HEMEN KENDİ SINIRLARINA ÇEKİLMELİ,,,BU İŞİN SONU SADDAMIN KUVEYTİNE DÖNECEK YAKINDA....TÜRKİYE ULUSLARASI CAMİADA İŞGALCİ KONUMUNDA ŞU AN. BAKINIZ SURİYE DEVLETİNE ŞU AN 24 ADET S-300 YERLEŞTİRDİ RUSYA. YAKINDA 10 ADETTE S 400 YERLEŞTİRECEK. HEMDE HİBE OLARAK....TÜRKİYE YANLIŞ SULARADN HEMEN ÇIKMALI NOKTA.
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