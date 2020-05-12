Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti MYK toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Salgınla mücadelemizi başarı ile sürdürüyoruz. Yeni hasta sayısı ve ölüm sayısı bakımından olumlu çizgide ilerliyoruz. Türkiye sağlık altyapısı sayesinde pozitif ayrışma göstermiştir. Geçen hafta normalleşmede ilk kararları almıştık. Kimi işletmelerin faaliyetine izin uygulaması dün başladı. Bazı yerlerde arzu etmediğimiz sahnelere rastlasak da genel olarak halkımızın kurallara riayet ederek işinin başına geçtiğini gördük.

Şehirlerarası giriş çıkış yasağını 9 il için daha genişlettik. Çay hasadı için izinden noterlerde normal çalışmaya kadar yeni adımlar attı. 19 Mayıs tatilinde herhangi olumsuzluk yaşamamak için 16-19 Mayıs günlerinde 4 gün süreyle sokağa çıkma sınırlaması getirdik.

MASKE KULLANIMI

Uzunca bir süre maske kullanımı, temizlik, kalabalıktan uzak durma ilkelerine uygun şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz. Dünyada hastalığın kökü kazınmadığı sürece sürekli teyakkuz halini sürdürmek şarttır. AK Parti olarak bu gerçeği anlatmalı, halkımızı psikolojik ve fiili olarak önümüzdeki döneme hazırlamayız.

'DARBE' TARTIŞMALARI

Mufalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Darbe çığırtkanlığına başvuran karanlık zihniyetle karşı karşıyayız. Bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak AK Parti olarak bizim görevimizdir. Bize zarar vermek için ülkesine zarar vermeyi göze alabilecek bu faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız.



