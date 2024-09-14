Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin ve Sıla bebek açıklaması: 'Hesabını soracağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi haftası açılış programında konuştu. Erdoğan, Narin Güran cinayeti ve Sıla bebeğin ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları;

"Filistin'in yiğit evlatlarına ülkem ve milletim adına en derin sevgilerimi gönderiyorum. Dünyanın dört bir ucunda bu gecenin manevi ikliminde ellerini semaya açan mümin yürekleri tebrik ediyorum.

Bu güzel akşamda ruhlarımızı ve dualarımızı bir araya getiren Rabbime şükrediyorum.

14 asır önce, ayın 14'ü gibi parlayan Peygamber Efendimizi hürmet ile yad ediyoruz. Bu güzel gecenin başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere dünyanın her yerinde ölümle, açlıkla ve zalimle boğuşan tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Bu seneki programların teması Peygamberimiz ve şahsiyet inşası olarak belirlendi. Peygamberimiz Kur'an'ı vahiy etmekle kalmamış onu yaşamış, onu ete kemiğe büründürmüştür. Bizim rehberimiz de önderimiz de sadece ve sadece odur. Kur'an-ı Kerim insanlık için bir kurtuluş reçetesidir. Bu günü bir manevi diriliş fırsatı olarak görüyoruz.

Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız tek insan peygamber efendimizdir. Önerimiz sadece odur.

"SON 2 ASIRDIR ÇOK YÖNLÜ BİR KUŞATMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız izinden gittiğimiz tek insan Resulullah efendimizdir. Bizim önderimiz de liderimiz de sadece odur. Rabbim bizlere Resulullah'ın izinde yürümeyi onun örnek ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin.

Son 2 asırdır çok yönlü bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Hocalarımıza saldırarak milleti manen çökertmeye çalıştılar. Bu yıkım projesinde medya, tiyatro, diziler ve sözde aydınlar kullanıldı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ!

Kimileri 8 yaşında hayattan koparılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor

40 yılda yüzlerce çocuğun kanını akıtan, yüzlerce Narin'i bizden alan terör örgütünün uzantıları aynaya bakmadan insanlık dersi vermeye kalkıyor. Aile ve dini hedef alınıyor. Hatta ve hatta Diyarbakır halkı ve Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Bu milleti provoke etmek, toplumun sinir uçları ile oynamaktır. Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabını yargı önünde sorulması için gereken her türlü adımı atacağız.

"TEKİRDAĞ'DAKİ ALÇAKLIĞIN DA HESABINI HUKUK KARŞISINDA SORACAĞIZ"

Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını hukuk karşısında soracağız. Aynı zamanda bu rezil olaylar üzerinden marjinallerin günah çıkarmalarına, aile kurumunu hedefe koymalarına da eyvallah etmeyeceğiz.