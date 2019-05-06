Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Konseyi toplantısında önemli açıklamalar

İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:

Sizlerin de bildiği gibi uluslararası güvenlik ortamında ciddi kırılmalar yaşanıyor. İttifakın güvenliğini doğrudan ilgilendiren terör gibi asimetrik tehditlerin de arttığı dönemdeyiz. Böylesi bir ortamda varoluş gayesi küresel güvenlik ve istikrarı korumak olan yapılarda ise çok ciddi aksamalar yaşanıyor. Bu kurumlar ya karar alamıyor ya da aldığı kararları hayata geçiremiyor. Bunun bedelini masumlar ve bizim gibi krizlere komşu ülkeler ödüyor.

Türkiye son 8 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerde, söz konusu tıkanıklığın acı yansımalarını yaşamış, ekonomiden güvenliğe siyasete kadar iliklerine kadar hissetmiş bir devlettir. Aramızda bulunan Ürdünlü dostumuzun bizi bu meselede çok daha iyi anlayacağına inanıyorum. Düzensiz güç ve terör tehdidiyle mücadelede Türkiye’nin gösterdiği olağanüstü çabalar ortadadır. Bugün 4 milyon mülteciyle, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundayız.

"AVRUPA'YI SARSACAK DÜZENSİZ GÖÇ AKIMININ ÖNÜNE GEÇTİK"