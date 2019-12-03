HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 09:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'daki NATO Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi açıklama

Erdoğan'ın açıklamaları:

Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır.

Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.

Türkiye, NATO misyonuna en fazla destek veren ülkedir. Katkılar, Türkiye'nin NATO'daki vazgeçilmez konumunu tartışmasız hale getiriyor.

Müttefiklerimize 'bizimle sergileyecekleri samimi dayanışma ittifakımızı zayıflatmaz tam tersine güçlendirir' bu mesajımızı Londra’da müttefiklerimize açıkça verecek, terör karşısından ilkeli bir tavır göstermelerini kendilerinden isteyeceğiz.

SORU-CEVAP

(Termik santrallerle ilgili filtre düzenlemesine Cumhurbaşkanı vetosu) Her şeyden önce bu erteleme ilk defa önümüze gelmiyor. Daha önce de bu talep geldi ve ertelemeler yapıldı. Ne yazık ki, yüklenici firmalar maalesef buralardaki filtre çalışmalarını gerçekleştirmediler. Yeniden bir süre uzatımı talebinde bulunuyorlar. Siz bu karara uymazsanız, çok daha fazla para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Bu yıl sonu itibarıyla süre doluyor. Yıl sonuna kadar kendileri ne gibi adımlar atarlar bilemem ama biz 2020 sonuna kadar bu işe fırsat verelim, böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi. Bir tarafta halkım var, bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle yeniden bir ihaleye gider.

'TERMİK SANTRALLERE FİLTRE' YASASININ VETO EDİLMESİ

O dönemde de (AK Parti'nin yasa hazırlığı) aynı şeyler gündemimizde oldu. Bunları hep söyledim. Verilen sözler, bizde bunu yapacağız vs idi. Ne yazık ki, çevre noktasında verdikleri sözü tutmadılar. Kardeşim, istediğin kadar partikül değerlerini düşürdüm de. Ben halkıma bakıyorum. Burada karar verici birinci derecede halkımdır. Süratle bizim doğalgaz noktasına sıkıntımız yok, hemen oraya doğalgazı getirebiliriz. Burada istihdam noktasında bazı sıkıntılar yaşanabilir, şimdi onu istismar ediyorlar. Çok daha farklı yolla o sıkıntıyı da ortadan kaldırırız.

ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI

(Soylu'nun 'Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz' açıklaması) Bakanımızın buradaki ifadesi, bu haddini bilmez, kendini bilmez malum kişi bu ülkeden kaçmıştır. Sürekli olarak gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından da bunlar koruma altında. Belçika'ya kaçıyor, oradan Almanya'ya geçiyor vs. Şu anda ona benzer yüzlerce FETÖ'cü terörist buralarda yaşıyor. Buraların yönetimleri FETÖ'cü teröristleri bize bugüne kadar teslim etmedi. Edenler de var. Onların da açıklamasını yapıyoruz. Burada İçişleri Bakanlığımız yapılacak operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o da ayrı konu. Onu zaman içinde görürüz.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNER Yılın erkeği o seçildi! Yılın erkeği o seçildi!
Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36
Çelik: Cumhurbaşkanımızın çevre meselelerine verdiği önem veto sonucunu doğurduÇelik: Cumhurbaşkanımızın çevre meselelerine verdiği önem veto sonucunu doğurdu
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan NATO

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
Metropoll'ün anketine göre Türkiye'de en çok beğenilen siyasetçiler

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Adil Öksüz sorusuna yanıt!

AK Parti'den Adil Öksüz sorusuna yanıt!

CHP heyeti, Demirtaş'ı ziyaret edecek

CHP'den Selahattin Demirtaş kararı!

Son dakika: Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! İzmit’te nikah ve düğün salonları 1 TL oldu

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.