Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi açıklama

(Termik santrallerle ilgili filtre düzenlemesine Cumhurbaşkanı vetosu) Her şeyden önce bu erteleme ilk defa önümüze gelmiyor. Daha önce de bu talep geldi ve ertelemeler yapıldı. Ne yazık ki, yüklenici firmalar maalesef buralardaki filtre çalışmalarını gerçekleştirmediler. Yeniden bir süre uzatımı talebinde bulunuyorlar. Siz bu karara uymazsanız, çok daha fazla para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Bu yıl sonu itibarıyla süre doluyor. Yıl sonuna kadar kendileri ne gibi adımlar atarlar bilemem ama biz 2020 sonuna kadar bu işe fırsat verelim, böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi. Bir tarafta halkım var, bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle yeniden bir ihaleye gider.

'TERMİK SANTRALLERE FİLTRE' YASASININ VETO EDİLMESİ



O dönemde de (AK Parti'nin yasa hazırlığı) aynı şeyler gündemimizde oldu. Bunları hep söyledim. Verilen sözler, bizde bunu yapacağız vs idi. Ne yazık ki, çevre noktasında verdikleri sözü tutmadılar. Kardeşim, istediğin kadar partikül değerlerini düşürdüm de. Ben halkıma bakıyorum. Burada karar verici birinci derecede halkımdır. Süratle bizim doğalgaz noktasına sıkıntımız yok, hemen oraya doğalgazı getirebiliriz. Burada istihdam noktasında bazı sıkıntılar yaşanabilir, şimdi onu istismar ediyorlar. Çok daha farklı yolla o sıkıntıyı da ortadan kaldırırız.

ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI



(Soylu'nun 'Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz' açıklaması) Bakanımızın buradaki ifadesi, bu haddini bilmez, kendini bilmez malum kişi bu ülkeden kaçmıştır. Sürekli olarak gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından da bunlar koruma altında. Belçika'ya kaçıyor, oradan Almanya'ya geçiyor vs. Şu anda ona benzer yüzlerce FETÖ'cü terörist buralarda yaşıyor. Buraların yönetimleri FETÖ'cü teröristleri bize bugüne kadar teslim etmedi. Edenler de var. Onların da açıklamasını yapıyoruz. Burada İçişleri Bakanlığımız yapılacak operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o da ayrı konu. Onu zaman içinde görürüz.

Ayrıntılar geliyor...

