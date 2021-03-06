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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Hiçbirinde gözümüz yok

06.03.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Hiçbirinde gözümüz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceki gün Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterimizde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kahraman askerlerimizin ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Erdoğan, Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na ilişki, "Bu yıl çok daha güçlü, çok daha kapsamlı, çok daha organize bir şekilde yaptığımız tatbikatla yerli ve milli silah sistemlerimizi test ediyoruz. Kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme, varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuşuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "En küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz." dedi.

"SADECE VATANIMIZI VE HAKLARIMIZI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye açısından güçlü bir donanmaya sahip olmanın, bir tercihten öte zorunluluk olduğunu belirten Erdoğan, "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz." diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin ve Kıbrıs Türkleri'nin Doğu Akdeniz'deki hakları gasbedilmeye çalışılmıştır." dedi.

Erdoğan, "Deniz Kuvvetlerimiz birikimi, disiplini, nitelikli personeli ve üstlendiği görevlerde elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden birisiyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar tersanelerimizde üretilen bedeli 3 milyar doları aşan 130'dan fazla deniz platformunu ihraç ettik. Sahil Güvenliğimizle kendi kara sularımızda, donanmamızla dünyanın dört bir yanında tüm insanlığın barış ve huzuru için varlık gösteriyoruz. Türkiye'yi her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da dünyanın süper ligine taşımakta kararlıyız. Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Bu inançla Deniz Kuvvetlerimizin caydırıcılığının artırılmasına büyük önem veriyoruz. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz."

AA

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