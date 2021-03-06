Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Hiçbirinde gözümüz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceki gün Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterimizde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kahraman askerlerimizin ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Erdoğan, Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na ilişki, "Bu yıl çok daha güçlü, çok daha kapsamlı, çok daha organize bir şekilde yaptığımız tatbikatla yerli ve milli silah sistemlerimizi test ediyoruz. Kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme, varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuşuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "En küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz." dedi.

"SADECE VATANIMIZI VE HAKLARIMIZI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye açısından güçlü bir donanmaya sahip olmanın, bir tercihten öte zorunluluk olduğunu belirten Erdoğan, "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz." diye belirtti.