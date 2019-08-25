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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.08.2019 17:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ailelerine başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı´nda çıkan çatışmada şehit olan 3 asker ile ilgili olarak, "Ailelerine başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" diye konuştu.

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ERDOĞAN, HACİRE AKAR'I ARADI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Tonya ilçesinde Foleya Mountain Resort Otel Açılışı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın (21) HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden ve dört gündür HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan sonrasında oğluna kavuşan Hacire Akar ile telefonda görüntülü olarak konuştu.

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