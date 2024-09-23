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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği!

23.09.2024 22:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesi Türkevi'nde temaslarını sürdürdü. Erdoğan, ​Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’la bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İran ikili ilişkileri, İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki tarihi ve kültürel bağların iki ülke ilişkilerine her zaman olumlu yansıdığını, yeni dönemde de iki ülkenin çıkarlarına uygun iş birliği fırsatlarının değerlendirileceğini, ilişkilerin her alanda geliştirilerek ilerletileceğine inandığını ifade etti.

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ALMANYA BAŞBAKANI OLAF SCHOLZ'U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti. Erdoğan'ın Scholz'u kabulü basına kapalı gerçekleşti.

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KUVEYT VELİAHT PRENSİ ŞEYH AL-SABAH'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Al-Sabah'ı kabulü basına kapalı gerçekleşti.

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Görüşmede, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt'in ekonomiden savunma sanayisine kadar birçok alanda gelişim gösteren ilişkilerini ilerletmek için gayretlerin artarak süreceğini belirtti.

Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarının bölge için bir tehdit teşkil ettiğini, İsrail'in uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için İslam dünyası başta olmak üzere tüm insanlığın gayretlerini artırmasının son derece önemli olduğunu, İsrail'in er ya da geç işlediği suçların hesabını hukuk önünde vereceğini söyledi.

KARİM KHAN'I KABUL ETTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini belirterek, uluslararası hukuka olan güveni korumak için İsrail'e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesinde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu bildirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.

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Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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