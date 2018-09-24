Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Müslüman toplum temsilcilerine hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin çoğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere dünyanın dört bir yanına dağılmış 6 milyon vatandaşı bulunuyor. Bu vatandaşlarımız hayatın her alanında ciddi varlık gösteriyor.

Siz yaşadığınız ülkelerde ne kadar güçlü konumda olursanız Türkiye de o derece güçlü olur. Türkiye ne kadar güçlü olursa kardeşlerine, dostlarına, mazlumlara, mağdurlara o derece sahip çıkar.

Türkiye'nin unutmayın bir fiziki coğrafyası var bir de gönül coğrafyası var. Türkiye fiziki sınırlarının çok çok ötesindedir.

Coğrafi mesafeye aldırmadan kimse gitmezken Somalili kardeşlerimize desteğe gidiyoruz. Somali'de bizimki gibi bir Büyükelçilik var mı? Dünyada en büyük elçilik binamız Somali'de. Benim diyen ülkelerin Somali'de elçiliği yok.

BM'de daimi üye, geçici üye ayrımı olmaması gerek. BM şu anda adaleti tesis edemiyor. İsrail verilen BM kararlarına uyuyor mu, hayır. Onun için adalet.

Ekonomileri çok çok iyi olan ülkelerin sığınmacı kabul etmemek için birbirini yediği dönemde biz 3.5 milyon Suriyeliye kucak açtık. Dünya 5'ten büyüktür. 194 ülkenin kaderi 5 ülkenin dudağına mahkum edilemez. BM adaleti tesis etmeyi başarabildi mi? Hayır. İsrail ile ilgili verilen kararlara İsrail uyuyor mu? Hayır, e ne anlamı var.

4 bin kilometrekarelik alanda huzuru biz sağladık. Son İdlib konusunda olduğu gibi tek bir sivilin burnu kanamasın diye diplomatik görüşmeler yaptık.

Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devame deceğiz.

Önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde Suriye'de güvenli bölgeleri genişletmeye devam edeceğiz.

Kudüs'ü devlet terörü uygulayanların ihtiraslarına terk etmeyeceğiz.

